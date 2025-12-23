La Lazio di fronte al suo futuro: saldo zero o mercato libero, queste le opzioni più probabili

La società è convinta di poter fare almeno due o tre operazionidi Andrea Cocchi
© Getty Images
In casa Lazio sono ore di attesa per la decisione della Commissione governativa per il controllo finanziario che stabilirà se il club potrà operare liberamente sul mercato o dovrà comunque avere delle limitazioni. Sarri è riuscito a portare i biancocelesti in posizioni impensabili, considerando che è stato costretto a guidare una squadra che non ha potuto intervenire per rinforzare la rosa. Il "Comandante" ha fatto sapere che ha preso un impegno fino a fine stagione e lo rispetterà, ma è evidente che, nel caso in cui ci si ritrovasse di nuovo nella situazione dello scorso giugno, dovrà rivedere gli accordi per la prossima stagione.
Ma quali sono le possibilità sul tavolo? Innanzitutto va capito quale sia il rapporto tra costo del lavoro allargato (CLA) e i ricavi, che deve essere pari o inferiore all’80% per accedere liberamente al mercato. Lo scorso marzo la Lazio aveva chiuso con lo 0,81. Nel caso in cui fosse superiore, il club avrebbe la possibilità di nuovi tesseramenti solo in caso di cessioni per la stessa cifra. Un acquisto per ogni uscita di pari livello economico.
C'è comunque la certezza che il blocco totale sul mercato invernale non ci sarà, a differenza di quanto successo in estate. La nuova normativa, valida per la prima volta a gennaio 2025/2026, prevede il blocco soltanto in caso di due infrazioni consecutive. La Lazio quindi ha davanti due scenari: il saldo zero e il totale sblocco. Sarri avrà quindi la possibilità di vedersi rinforzare la rosa. In ogni caso, qualunque sia il verdetto finale, in modo oculato. Se passerà il saldo zero per i paletti regolamentari, se ci sarà lo sblocco totale perché è comunque impensabile che Lotito intervenga in modo massiccio per evitare spese eccessive.