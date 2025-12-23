La Lazio di fronte al suo futuro: saldo zero o mercato libero, queste le opzioni più probabili

In casa Lazio sono ore di attesa per la decisione della Commissione governativa per il controllo finanziario che stabilirà se il club potrà operare liberamente sul mercato o dovrà comunque avere delle limitazioni. Sarri è riuscito a portare i biancocelesti in posizioni impensabili, considerando che è stato costretto a guidare una squadra che non ha potuto intervenire per rinforzare la rosa. Il "Comandante" ha fatto sapere che ha preso un impegno fino a fine stagione e lo rispetterà, ma è evidente che, nel caso in cui ci si ritrovasse di nuovo nella situazione dello scorso giugno, dovrà rivedere gli accordi per la prossima stagione.