Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
lazio
HomeMercatoVideoFotoRosa
ORE DECISIVE

La Lazio di fronte al suo futuro: saldo zero o mercato libero, queste le opzioni più probabili

La società è convinta di poter fare almeno due o tre operazioni

di Andrea Cocchi
23 Dic 2025 - 10:48
© Getty Images

© Getty Images

In casa Lazio sono ore di attesa per la decisione della Commissione governativa per il controllo finanziario che stabilirà se il club potrà operare liberamente sul mercato o dovrà comunque avere delle limitazioni. Sarri è riuscito a portare i biancocelesti in posizioni impensabili, considerando che è stato costretto a guidare una squadra che non ha potuto intervenire per rinforzare la rosa. Il "Comandante" ha fatto sapere che ha preso un impegno fino a fine stagione e lo rispetterà, ma è evidente che, nel caso in cui ci si ritrovasse di nuovo nella situazione dello scorso giugno, dovrà rivedere gli accordi per la prossima stagione.

Ma quali sono le possibilità sul tavolo? Innanzitutto va capito quale sia il rapporto tra costo del lavoro allargato (CLA) e i ricavi, che deve essere pari o inferiore all’80% per accedere liberamente al mercato. Lo scorso marzo la Lazio aveva chiuso con lo 0,81. Nel caso in cui fosse superiore, il club avrebbe la possibilità di nuovi tesseramenti solo in caso di cessioni per la stessa cifra. Un acquisto per ogni uscita di pari livello economico.

C'è comunque la certezza che il blocco totale sul mercato invernale non ci sarà, a differenza di quanto successo in estate. La nuova normativa, valida per la prima volta a gennaio 2025/2026, prevede il blocco soltanto in caso di due infrazioni consecutive. La Lazio quindi ha davanti due scenari: il saldo zero e il totale sblocco. Sarri avrà quindi la possibilità di vedersi rinforzare la rosa. In ogni caso, qualunque sia il verdetto finale, in modo oculato. Se passerà il saldo zero per i paletti regolamentari, se ci sarà lo sblocco totale perché è comunque impensabile che Lotito intervenga in modo massiccio per evitare spese eccessive. 

Leggi anche

Sarri, frecciate al club: "Segnali dal mercato? Di fumo, saranno gli indiani. Di arbitri non parlo, mi hanno fatto un comunicato contro"

lazio
mercato

Ultimi video

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

02:01
SRV RULLO YILDIZ, TEMPO DI RINNOVO 22/12 (MUSICATO) SRV

La Juve spera: c'è il rinnovo di Yildiz sotto l'albero?

01:25
Calciomercato live

Calciomercato live

01:22
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
CLIP ACCOMANDO SU THIAGO SILVA-MILAN 19/12 SRV

Thiago Silva al Milan: tutta la verità sul possibile ritorno

02:51
Bastoni in esclusiva: "No vendetta sul Bologna. Io al Barcellona? Orgoglioso, ma…"

Bastoni e le voci sul Barcellona: "Felice all'Inter ma mi rendono orgoglioso"

00:53
PUNTO MERCATO RAIMONDI SU RINNOVO MAIGNAN 7/12 SRV

Milan, la richiesta di Maignan per il rinnovo: stipendio top class

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

I più visti di Lazio

Loftus Cheek tende la mano alla Lazio: la mossa dell'inglese per lasciare il Milan e ritrovare Sarri

La Lazio di fronte al suo futuro: saldo zero o mercato libero, queste le opzioni più probabili

Sarri, no a offerta faraonica dagli Emirati: ora vuole garanzie da Lotito

Sarri guarda in casa Milan: ha chiesto Loftus Cheek per rafforzare il centrocampo

lotito

Lotito tuona: "Blocco del mercato incomprensibile, ecco cosa succede a gennaio"

Valentín Castellanos - Lazio

Lazio, no “obbligato” a 30 milioni per Castellanos. A gennaio Insigne e il rinnovo di Romagnoli

Mercato ora per ora
Vedi tutti
13:09
Stankovic torna alla Stella Rossa: ha firmato fino al 2028
12:15
Milan, niente da fare per Gatti: per la Juve è incedibile
12:01
Roma, per la sinistra piace Renan Lodi: può arrivare, ma a una condizione
11:04
Juve, assalto a Frattesi: la chiave può essere Muharemovic
09:50
Milan, ecco l'erede di Maignan: Hugo Souza in pole