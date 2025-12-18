Logo SportMediaset

Telecronista pazzo di gioia per gol prodezza del Marocco

Nella finale di Coppa Araba Oussama Tannane, Marocco, segna alla Giordania un gol al 4° minuto che è una vera prodezza. Il telecronista marocchino impazzisce di gioia: "Non vedrò mai più nulla del genere!!!"

18 Dic 2025 - 19:10
