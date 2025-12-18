Cagliari, presentato il Piano Economico-Finanziario per il nuovo stadio

Il Cagliari Calcio comunica che "in data odierna è stato depositato presso gli uffici competenti il Piano Economico-Finanziario (PEF) del Progetto Definitivo Aggiornato del nuovo stadio di Cagliari, corredato dalla relativa relazione descrittiva e dagli elaborati tecnici di supporto". Il nuovo impianto sorgerà nell'area dell'ex Sant'Elia, adiacente all'attuale Unipol Domus. L'iniziativa, promossa in project financing, prevede l'apporto di capitale privato, il ricorso a debito bancario e il contributo delle istituzioni: Comune di Cagliari per le attività di demolizione e bonifica e Regione Autonoma della Sardegna con un contributo pubblico d'equilibrio di 50 milioni di euro. "La presentazione del Piano Economico-Finanziario è un passaggio fondamentale nel percorso verso il nuovo stadio. Siamo soddisfatti del lavoro svolto insieme ai nostri partner e guardiamo con fiducia ai prossimi step. L'obiettivo condiviso con le istituzioni è consegnare a Cagliari e alla sua comunità un impianto moderno, sostenibile e identitario, all'altezza delle ambizioni della città e di tutta la Sardegna, capace di ospitare grandi eventi sportivi e di agire da volano di sviluppo per il territorio", ha detto il presidente del Cagliari Tommaso Giulini. Il PEF è stato predisposto con il supporto dell'advisor Monitor Deloitte; l'assistenza legale è stata curata dallo Studio Chiomenti; la progettazione è stata sviluppata da Sportium (Gruppo Progetto CMR).