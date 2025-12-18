Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Napoli-Milan, le formazioni: JJ al posto di Buongiorno, Allegri senza Modric

18 Dic 2025 - 19:09
Massimiliano Allegri (Milan), 5 milioni di euro netti © Getty Images

Massimiliano Allegri (Milan), 5 milioni di euro netti © Getty Images

Di seguito le formazioni ufficiali di Napoli-Milan, sfida valida per la semifinale di Supercoppa Italiana che si giocherà a Riad. Conte sceglie Juan Jesus al posto di Buongiorno, Allegri lascia Modric in panchina. In occasione del match i nomi sulle maglie sono scritti in arabo.

Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus; Politano, McTominay, Lobtka, Spinazzola; Neres, Hojlund, Elmas.
A disposizione: Contini, Ferrante, Gutierrez, Buongiorno, Lukaku, Olivera, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Ambrosino, Lang, Baridò, De Chiara
Allenatore: Conte
Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Nkunku 
A disposizione: Terracciano, Torriani, Ricci, Modric, Fofana, Athekame, Odogu, Ibrahimovic, Bartesaghi, Dutu, Sala, Borsani
Allenatore: Allegri

Ultimi video

01:16
De Silvestri ci crede

De Silvestri ci crede

01:25
David Neres sblocca la semifinale, Napoli-Milan 1-0

Supercoppa, Neres sblocca la semifinale: Napoli-Milan 1-0

00:32
Allegri: "Milan-Como a Perth? Sarà un problema se..."

Allegri: "Milan-Como a Perth? Sarà un problema se..."

04:20
La cerimonia d'apertura di Napoli-Milan

La cerimonia d'apertura di Napoli-Milan

02:42
Gattuso: "Bartesaghi? Sta facendo bene"

Gattuso: "Bartesaghi? Sta facendo bene"

03:16
Manna: "Conte? Siamo sempre stati uniti"

Manna: "Conte? Siamo sempre stati uniti"

02:21
Simonelli: "Milan-Como si gioca a Perth l'8 febbraio"

Simonelli: "Milan-Como si gioca a Perth l'8 febbraio"

00:49
Un Chivu mai visto prima: tiri, torello e scivolate

Un Chivu mai visto prima: tiri, torello e scivolate

00:26
Tifosi arabi sbagliano il nome di Barella: la risposta è esilarante

Tifosi arabi sbagliano il nome di Barella: la risposta è esilarante

00:34
CLIP RAIMONDI FORMAZIONE MILAN PRE NAPOLI - SM13 18/01 SRV

Milan, la formazione anti-Napoli: Modric out

03:18
Chivu in esclusiva: "Bologna? Martinez in porta e quegli scudetti portati via…"

Chivu in esclusiva: "Bologna? Martinez in porta e quegli scudetti portati via…"

01:11
CLIP VANALI LA VIGILIA DEL BOLOGNA PRE INTER - SM13 18/01 SRV

Bologna, le ultime da Riad: altro sgambetto all'Inter?

01:12
CLIP RADICE FORMAZIONE INTER PRE BOLOGNA - SM13 18/01 ok SRV

Inter, le ultime da Riad: Calha c'è, Thu-la in attacco

01:33
CLIP CALLEGARI VIGLIA NAPOLI-MILAN - SM13 18/01 SRV

Callegari "gioca" Napoli-Milan: "Vince chi…"

01:12
Sabato sera Juve-Roma

Sabato sera Juve-Roma

01:16
De Silvestri ci crede

De Silvestri ci crede

I più visti di Calcio

SRV RULLO CHAMPIONS MUCCHIO SELVAGGIO POST ROMA-COMO (MUSICATO) 15/12

Champions, che lotta! E sabato sarà Juventus-Roma

DICH DONNARUMMA BEST FIFA DICH

Gigio eccellenza italiana: Donnarumma riceve il FifaThe Best

MCH FIFA BEST XI MCH

FIFA The Best: ecco la formazione top del 2025

Roma-Como 1-0: gli highlights

Roma-Como 1-0: gli highlights

FIFA The Best: Dembélé, Luis Enrique, l'11 migliore e tutti i top del 2025

CLIP ACCOMANDO SU MERCATO ROMA, MILAN E FRATTESI SM 13 PER SITO 17/12 SRV

Milan-Füllkrug e il destino di Frattesi: tutte le ultime di Calciomercato

Calcio ora per ora
Vedi tutti
20:01
Udinese, Ekkelenkamp: "Sogno l'Europa e di giocare il Mondiale con l'Olanda"
19:57
Conference League, le formazioni ufficiali di Losanna-Fiorentina
19:44
Dybala alla lezione di primo soccorso organizzata da Bove a Casa Viola
 Giovanni Manna
19:32
Napoli, Manna: "Contenti del ritorno di Lukaku, nessun problema con Conte"
Massimiliano Allegri (Milan), 5 milioni di euro netti
19:09
Napoli-Milan, le formazioni: JJ al posto di Buongiorno, Allegri senza Modric