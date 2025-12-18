Napoli-Milan, le formazioni: JJ al posto di Buongiorno, Allegri senza Modric

Massimiliano Allegri (Milan), 5 milioni di euro netti © Getty Images
Di seguito le formazioni ufficiali di Napoli-Milan, sfida valida per la semifinale di Supercoppa Italiana che si giocherà a Riad. Conte sceglie Juan Jesus al posto di Buongiorno, Allegri lascia Modric in panchina. In occasione del match i nomi sulle maglie sono scritti in arabo.
Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus; Politano, McTominay, Lobtka, Spinazzola; Neres, Hojlund, Elmas.
A disposizione: Contini, Ferrante, Gutierrez, Buongiorno, Lukaku, Olivera, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Ambrosino, Lang, Baridò, De Chiara
Allenatore: Conte
Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Nkunku
A disposizione: Terracciano, Torriani, Ricci, Modric, Fofana, Athekame, Odogu, Ibrahimovic, Bartesaghi, Dutu, Sala, Borsani
Allenatore: Allegri