Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
IL RETROSCENA

Sinner e la richiesta agli organizzatori per il doppio misto degli US Open: "Voleva giocare con Serena Williams"

A rivelarlo è stato Eric Butorac, Senior Director of Player Relations dello Slam americano, che ha raccontato della richiesta dell'azzurro

19 Ago 2025 - 15:32

Jannik Sinner deve rinunciare al doppio misto degli US Open dopo il malore patito nella finale del Masters 1000 di Cincinnati, tuttavia dietro la sua partecipazione all'"antipasto" dello Slam americano vi sarebbe stata una richiesta alquanto curiosa.

Leggi anche

Sinner, allarme numero 1: vincere agli Us Open per non rischiare il sorpasso di Alcaraz

A spiegarlo è stato Eric Butorac, Senior Director of Player Relations degli US Open, che, in un'intervista rilasciata al The Nothing Major Podcast, ha spiegato come il 24enne azzurro avrebbe preferito un'altra compagna di gioco rispetto a Emma NavarroKaterina Siniakova: “Sinner ha chiesto se Serena Williams poteva essere un’opzione. Credo che Serena non sia rientrata nel protocollo antidoping che richiede circa sei mesi per essere reintegrati. Non so se Roger o Rafa siano effettivamente nella stessa situazione, ma non ho sentito né Roger né Rafa parlare di giocare“.

Un sogno che per ora rimarrà tale, ma che in futuro potrebbe aprire a nuove prospettive, con un doppio misto che vedrebbe al via due veri numeri 1 della storia del tennis mondiale. 

sinner
serena williams
us open

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:29
DICH PAOLINI DA WIMBLEDON DICH

Paolini: "Wimbledon per me speciale"

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

02:01
DICH JANNIK SINNER POST WIMBLEDON 13/7 DICH

Sinner: "Che emozione vedere i miei genitori e il mio team sul centrale"

01:24
DICH SANTOPADRE SU SINNER DICH

Santopadre: "Ha saputo reagire alla sconfitta di Parigi mentalmente e tatticamente"

01:04
DICH LORENZI SU SINNER DICH

Paolo Lorenzi: "L'inizio del secondo set è stata la chiave della partita per Sinner"

00:26
DICH CANE' SU SINNER 13/7 DICH

Canè: "Alla grande, cancellate le paure del Roland Garros"

01:55
DICH VAGNOZZI SU SINNER 13/7 DICH

Vagnozzi: "Serata speciale, è la prima volta che ho pianto nel box..."

01:11
DICH BINAGHI SU POLEMICHE 13/7 DICH

Binaghi: "Successo da gestire, se ci lasciano lavorare. Non tutti intorno sono contenti, ci sono invidie"

01:20
DICH BINAGHI SU TENNISTI ITALIANI 13/7 DICH

Binaghi: "Un grazie a Fognini, ora dobbiamo recuperare al più presto Berrettini"

00:59
DICH COBOLLI SU SINNER DICH

Cobolli su Sinner: "Orgogliosi di quello che sta facendo, è stato grande"

02:32
DICH BINAGHI SU SINNER 13/7 DICH

Binaghi su Sinner: "Coronamento di un ciclo, siamo in un'altra dimensione"

02:32
OTO SONEGO A WIMBLEDON 29/6 DICH

Sonego: "Qui ho bellissimi ricordi, arrivo carico e motivato"

04:00
DICH BERRETTINI DA WIMBLEDON 29/6 DICH

Berrettini: "Wimbledon speciale, quando sto bene posso combattere con tutti"

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

04:12
DICH COBOLLI DA WIMBLEDON DICH

Cobolli su Wimbledon: "Con le scarpette da calcio sarei nella top 5"

02:29
DICH PAOLINI DA WIMBLEDON DICH

Paolini: "Wimbledon per me speciale"

I più visti di Tennis

Sinner sta male e si arrende dopo 20', Alcaraz campione

Sinner allo staff: "Sto troppo male". Alcaraz lo abbraccia, Jannik sconsolato FOTO

Sinner si ritira e chiede scusa: "Sto male da ieri, speravo di recuperare"

Sinner, compleanno da sogno: batte Atmane e si regala la finale di Cincinnati (e una carta Pokemon)

Alcaraz non sbaglia: elimina Zverev e raggiunge Sinner in finale

Sinner, allarme numero 1: vincere agli Us Open per non rischiare il sorpasso di Alcaraz

Notizie del giorno
Vedi tutti
17:48
Sinner tranquillizza tutti dopo il malore: "Un paio di giorni di riposo prima di tornare al lavoro"
17:36
Sassuolo: pazza idea Matic, contatti con il centrocampista svincolato
Juanlu Sanchez
17:23
Il Napoli prova a chiudere anche il colpo Juanlu Sanchez: affare da 18 milioni
17:19
Donadoni: "Modric può fare la differenza in Serie A anche a 40 anni"
A metà luglio, dopo aver saputo dall'entourage che esiste una promessa per liberarlo, l'Inter trova una bozza accordo con Lookman: quadriennale da 4,5 milioni di euro più bonus.
17:15
Offerte rifiutate, fuga all'estero e poi trattativa naufragata: le tappe della vicenda Lookman