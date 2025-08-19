Sinner e la richiesta agli organizzatori per il doppio misto degli US Open: "Voleva giocare con Serena Williams"

A rivelarlo è stato Eric Butorac, Senior Director of Player Relations dello Slam americano, che ha raccontato della richiesta dell'azzurro
Jannik Sinner deve rinunciare al doppio misto degli US Open dopo il malore patito nella finale del Masters 1000 di Cincinnati, tuttavia dietro la sua partecipazione all'"antipasto" dello Slam americano vi sarebbe stata una richiesta alquanto curiosa.
A spiegarlo è stato Eric Butorac, Senior Director of Player Relations degli US Open, che, in un'intervista rilasciata al The Nothing Major Podcast, ha spiegato come il 24enne azzurro avrebbe preferito un'altra compagna di gioco rispetto a Emma Navarro o Katerina Siniakova: “Sinner ha chiesto se Serena Williams poteva essere un’opzione. Credo che Serena non sia rientrata nel protocollo antidoping che richiede circa sei mesi per essere reintegrati. Non so se Roger o Rafa siano effettivamente nella stessa situazione, ma non ho sentito né Roger né Rafa parlare di giocare“.
Un sogno che per ora rimarrà tale, ma che in futuro potrebbe aprire a nuove prospettive, con un doppio misto che vedrebbe al via due veri numeri 1 della storia del tennis mondiale.
Commenti (0)