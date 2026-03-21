TENNIS

Miami Open, Sinner sorride all’esordio: l’altoatesino batte 2-0 Dzumhur nel secondo turno

Tutto facile per Jannik nella sua gara di debutto in Florida: l’azzurro mette a segno un bel 6-3, 6-3

21 Mar 2026 - 19:47
© ipa

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Esordio vincente per Jannik Sinner al Miami Open 2026. Reduce dal trionfo a Indian Wells, il numero 2 al mondo piega 6-3, 6-3 Damir Dzumhur e accede così al terzo turno senza particolari intoppi. L’azzurro domina infatti il proprio match fin dalle fasi iniziali, senza lasciare mai alcuna speranza al bosniaco per tutta la durata della sfida: Sinner impiega 1h10' per archiviare la pratica e volare al prossimo round del torneo.

LA PARTITA
Dopo il bye al primo turno, arriva finalmente il momento di scendere sul cemento di Miami per Jannik Sinner, chiamato alla sfida contro Damir Dzumhur. L'azzurro numero 2 del mondo approccia la partita nel migliore dei modi e toglie subito il servizio al bosniaco già nel secondo game, con il tennista balcanico che riesce però a sbloccarsi nel quarto gioco, provando a movimentare un po’ lo score: l’atleta di Sarajevo annulla pure una palla break, ma poi non riesce a sfruttarne una a suo favore. Sinner soffoca allora immediatamente le speranze del suo avversario, rivelandosi pressoché inscalfibile nei propri turni in battuta e sigillando il primo set con un perentorio game a zero che gli vale il 6-3. L’altoatesino segue poi uno spartito simile anche nel secondo set, brekkando Dzumhur nel terzo gioco e andando a un passo dal ripetersi poco dopo: il bosniaco è infatti costretto ad annullare quattro palle break nel quinto game per non capitolare. L’esito del match è però ormai scontato, con Sinner che toglie nuovamente il servizio a Damir sul 6-3 e chiude ogni discorso, qualificandosi al terzo turno dove se la vedrà con il francese Corentin Moutet (n.33) o con il ceco Tomas Machac (n.48).

"Primi turni mai facili"

 "Partire con un break all'inizio ti aiuta ad essere aggressivo, ho anche fatto un paio di errori ma nel complesso sono contento di aver cominciato così", queste le parole di Jannik Sinner nell'intervista in campo dopo il successo su Damir Dzumhur nel primo match al Masters 1000 di Miami. "Non ho avuto molto tempo per adeguarmi a queste condizioni dopo Indian Wells e le prime due gare di un torneo non sono mai semplici - ha aggiunto il numero 1 del tennis mondiale. Cerchiamo di fare meglio alla prossima ma domani mi farà bene avere un giorno libero"

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