Miami Open, Sinner sorride all’esordio: l’altoatesino batte 2-0 Dzumhur nel secondo turno

"Partire con un break all'inizio ti aiuta ad essere aggressivo, ho anche fatto un paio di errori ma nel complesso sono contento di aver cominciato così", queste le parole di Jannik Sinner nell'intervista in campo dopo il successo su Damir Dzumhur nel primo match al Masters 1000 di Miami. "Non ho avuto molto tempo per adeguarmi a queste condizioni dopo Indian Wells e le prime due gare di un torneo non sono mai semplici - ha aggiunto il numero 1 del tennis mondiale. Cerchiamo di fare meglio alla prossima ma domani mi farà bene avere un giorno libero"