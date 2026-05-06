Tennis, Internazionali Roma: Cocciaretto al secondo turno, battuta austriaca Kraus

Elisabetta Cocciaretto ha raggiunto il secondo turno per il quarto anno di fila agli Internazionali BNL d'Italia. La 25enne di Fermo, numero 41 del mondo, ha sconfitto 6-2, 6-4 l'austriaca Sinja Kraus, n.104 WTA, proveniente dalle qualificazioni. In una serata umida, con la pioggia che ha ritardato l'inizio del match e si è affacciata di nuovo nel finale, l'azzurra ha chiuso al sesto match point. Ora affronterà la statunitense Emma Navarro, numero 28 del mondo e del tabellone, con l'obiettivo di centrare per la prima volta due vittorie di fila al Foro Italico.