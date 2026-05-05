I 23 anni di Alcaraz ai box: dagli affetti alla foto con l'ossigeno che fa preoccupare

Il numero 2 del mondo Carlos Alcaraz, sta vivendo un compleanno atipico, lontano dai riflettori del circuito e immerso in un silenzio stampa rotto solo dagli scatti della sua vita privata a Murcia. La diagnosi precisa del suo stop non è mai stata ufficializzata, ma l'ombra della tenosinovite al polso destro continua a dettare i tempi di una convalescenza che si sta rivelando più lunga del previsto.