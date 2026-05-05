Roland Garros, Paolini e Sabalenka: "Se i premi rimarranno troppo bassi potremmo boicottare il torneo"

"Quello dei premi è un tema che sta girando tra noi atleti. Stiamo facendo questo affinché ci sia una predisposizione migliore verso i giocatori, per quanto riguarda le tutele, la questione delle pensioni, quella della maternità e tante altre cose che gli Slam non stanno facendo, a differenza dei tornei dei circuiti Atp e Wta. Lottiamo per quello, siamo tutti uniti e andiamo tutti nella stessa direzione", ha detto Jasmine Paolini alla conferenza stampa d'apertura degli Internazionali di Roma".