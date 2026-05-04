Jannik Sinner, quanto ha guadagnato nel 2026: cifre e premi da record

Ora sul calendario di Sinner è segnato con un circoletto rosso il 17 maggio. È la data della finale degli Internazionali di Roma, unico Master 1000 che manca nella sala dei trofei del tennista azzurro. Il montepremi per il vincitore è lo stesso di Madrid, 1.007.615 euro. L'altoatesino debutterà contro l'austriaco Sebastian Ofner o l'americano Alex Michelsen, dal suo lato di tabellone ci sono Berrettini (possibile derby al 3° turno) e Cobolli. In caso di vittoria Sinner si avvicinerebbe ulteriormente ad Alcaraz nella classifica dei "paperoni" e potrebbe concretizzare il sorpasso al Roland Garros, dove lo spagnolo ha già annunciato che non ci sarà.

Chi vincerà a Parigi metterà in banca 1.400.000 euro, con un montepremi complessivo aumentato del 9,53% rispetto allo scorso anno. Il torneo francese sarà l’ultimo di una certa importanza sulla terra rossa dato che dalla seconda settimana di giugno si aprirà la stagione sull’erba, con il grande appuntamento di Wimbledon dal 29 giugno al 6 luglio. Il premio per il vincitore non è ancora stato annunciato, l’anno scorso però Sinner vincendo contro Alcaraz si era portato a casa oltre 3,5 milioni di euro.



