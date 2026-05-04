Jannik Sinner, quanto ha guadagnato nel 2026: cifre e premi da record

Masters 1000 Madrid: le foto della finale tra Jannik Sinner e Alexander Zverev
© afp | Sinner-Zverev finale Masters Madrid 2026
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La vittoria a Madrid ha portato nelle casse dell'altoatesino oltre un milione di euro. Ora nel mirino Alcaraz e Murray nella classifica dei "paperoni"
Ormai ogni volta che scende in campo, Jannik Sinner non gioca contro l’avversario oltre la rete, ma affronta direttamente la storia. Se in bacheca si accumulano titoli su titoli (a Madrid è diventato il primo a vincere cinque Masters 1000 consecutivi), anche il conto in banca continua a crescere notevolmente. Il successo sulla terra rossa spagnola ha portato nelle casse dell’altoatesino oltre un milione di euro, per la precisione 1.007.615. Alexander Zverev, sconfitto in maniera netta in meno di un'ora, si è consolato con un assegno da 535.585 euro.
Quello di Madrid è però solo l’ultimo bonifico ricevuto in un 2026 fin qui stellare. Dopo il Sunshine Double (Indian Wells e Miami) sul cemento e il titolo di Monte-Carlo sulla terra rossa, Sinner guida con ampio margine la classifica dei guadagni stagionali. Il 24enne ha messo in banca 5,5 milioni di dollari (circa 4,7 milioni di euro), lasciando Carlos Alcaraz – fermo ai box per un infortunio al polso – a oltre 1,2 milioni di distanza. Sul piano della carriera, Sinner ha raggiunto 63,5 milioni di dollari complessivi, a meno di 1,5 milioni dallo stesso Alcaraz (65 milioni) e con Andy Murray nel mirino (64,6 milioni). Le due stelle del tennis mondiale di oggi sono però ancora lontane dai guadagni dei Big Three. Al terzo posto c’è Roger Federer con 131 milioni, Rafa Nadal è a 134,6 mentre Novak Djokovic, l’unico dei tre ancora in attività, è a 191.
Ora sul calendario di Sinner è segnato con un circoletto rosso il 17 maggio. È la data della finale degli Internazionali di Roma, unico Master 1000 che manca nella sala dei trofei del tennista azzurro. Il montepremi per il vincitore è lo stesso di Madrid, 1.007.615 euro. L'altoatesino debutterà contro l'austriaco Sebastian Ofner o l'americano Alex Michelsen, dal suo lato di tabellone ci sono Berrettini (possibile derby al 3° turno) e Cobolli. In caso di vittoria Sinner si avvicinerebbe ulteriormente ad Alcaraz nella classifica dei "paperoni" e potrebbe concretizzare il sorpasso al Roland Garros, dove lo spagnolo ha già annunciato che non ci sarà.
Chi vincerà a Parigi metterà in banca 1.400.000 euro, con un montepremi complessivo aumentato del 9,53% rispetto allo scorso anno. Il torneo francese sarà l’ultimo di una certa importanza sulla terra rossa dato che dalla seconda settimana di giugno si aprirà la stagione sull’erba, con il grande appuntamento di Wimbledon dal 29 giugno al 6 luglio. Il premio per il vincitore non è ancora stato annunciato, l’anno scorso però Sinner vincendo contro Alcaraz si era portato a casa oltre 3,5 milioni di euro.
© afp | Sinner-Zverev finale Masters Madrid 2026
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