Jannik re anche a Madrid: un Sinner da record asfalta Zverev

© afp | Sinner-Zverev finale Masters Madrid 2026
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Il numero uno al mondo vince in scioltezza 6-1, 6-2 contro il tedesco e conquista il quarto Master 1000 dell'anno (quinto consecutivo, primo nella storia)
© afp | Sinner-Zverev finale Masters Madrid 2026
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Jannik Sinner vince il Madrid Open 2026 e scrive una nuova pagina nella storia del tennis. Il successo per 6-1, 6-2 dell’altoatesino contro Alexander Zverev sulla terra rossa del Manolo Santana Stadium permette infatti al numero 1 al Mondo di diventare il primo giocatore di sempre a conquistare cinque tornei consecutivi del Masters 1000. Si tratta di un dominio senza precedenti, mai riuscito in passato nemmeno a leggende come Roger Federer, Novak Djokovic e Rafael Nadal.
LA PARTITA
È il Manolo Santana Stadium a fare da sfondo alla finale tra Jannik Sinner e Alexander Zverev, sfida che vede l’altoatesino dominare fin da subito il match, con il numero 1 al Mondo che toglie infatti il servizio al rivale già nel secondo game. Il tedesco è in netta difficoltà e commette errori gravissimi, spianando la strada all’azzurro nella conquista del primo set: il numero 2 del tabellone subisce infatti un altro break e, in meno di un quarto d’ora, si ritrova sotto 4-0. Zverev manifesta tutto il suo nervosismo e crolla immediatamente: senza neppure faticare, Sinner chiude 6-1 in venticinque minuti.
Jannik capisce che Alexander è in totale confusione e approfitta allora del momento, continuando a pigiare sull’acceleratore anche nel secondo set: il talento della Val Pusteria strappa un’altra volta la battuta al tennista di Amburgo e sale sul 3-1, indirizzando di fatto anche il secondo parziale. Implacabile a servizio, inarrestabile in risposta: Sinner non concede alcuno sconto e brekka per la quarta volta Zverev nel corso della partita, volando sul 5-2. Per completare l’opera, l’italiano sfodera poi l’ennesimo turno convincente in battuta, chiudendo la pratica con il 6-2 che mette fine alla finale in appena cinquantotto minuti.
Jannik Sinner conquista così il Madrid Open 2026 e diventa il primo giocatore nella storia del tennis a vincere cinque Masters 1000 consecutivi. Prima di imporsi sulla terra rossa spagnola, l’azzurro aveva infatti già trionfato a Parigi, Indian Wells, Miami e Monte Carlo.