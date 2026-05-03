Jannik re anche a Madrid: un Sinner da record asfalta Zverev

LA PARTITA

È il Manolo Santana Stadium a fare da sfondo alla finale tra Jannik Sinner e Alexander Zverev, sfida che vede l’altoatesino dominare fin da subito il match, con il numero 1 al Mondo che toglie infatti il servizio al rivale già nel secondo game. Il tedesco è in netta difficoltà e commette errori gravissimi, spianando la strada all’azzurro nella conquista del primo set: il numero 2 del tabellone subisce infatti un altro break e, in meno di un quarto d’ora, si ritrova sotto 4-0. Zverev manifesta tutto il suo nervosismo e crolla immediatamente: senza neppure faticare, Sinner chiude 6-1 in venticinque minuti.