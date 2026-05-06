Furia Bayern con l'arbitro Pinheiro: nel mirino due falli di mano

06 Mag 2026 - 23:21
© Getty Images

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Due episodi del primo tempo dell'Allianz Arena hanno scatenato le proteste dei giocatori del Bayern Monaco. Al 29' il difensore portoghese del Psg Nuno Mendes, già ammonito, interrompe l'azione dei tedeschi intercettando il pallone con un braccio. L'arbitro portoghese Joao Pinheiro punisce un precedente tocco di mano di Laimer e concede una punizione a favore degli ospiti. Un paio di minuti dopo Vitinha nella sua area spazza via il pallone che viene respinto dal compagno di squadra Joao Neves con il braccio sinistro largo, probabilmente con l'intenzione di proteggersi il volto. Il direttore di gara non ritiene punibile il gesto e lascia correre. Al Var l'italiano Di Bello.

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