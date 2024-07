Sinner, relax in Costa Smeralda: in vacanza con la fidanzata

CAMPIONE AL MARE

Uscito ai quarti a Wimledon, Jannik si concede un po' di riposo insieme alla Kalinskaya in Sardegna

© Getty Images Dopo la sconfitta ai quarti a Wimbledon con tanto di malore in campo, Jannik Sinner ha rinunciato al torneo di Bastad per staccare un po' la spina e recuperare al meglio le energie in vista dei Giochi. Uno stop necessario che il numero uno del mondo ha deciso di trascorrere in Sardegna insieme alla fidanzata Anna Kalinskaya accompagnato dall'affetto e dal sostegno di tanti tifosi e appassionati.

Prima di tornare nel Principato ad allenarsi per le Olimpiadi, il campione azzurro è volato in Costa Smeralda presumibilmente per un weekend di relax e la sua presenza in aeroporto non è passata affatto inosservata. Nonostante il solito cappuccio alzato, Jannik è stato infatti subito riconosciuto e si è concesso a una serie di selfie con turisti, passeggeri e personale di terra delle compagnie aeree.