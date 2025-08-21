Sanabria saluta il Torino: "Mi sono sentito a casa"

"Oggi chiudo una tappa di quattro anni al Torino Fc, dove ho vissuto momenti belli e tante esperienze sia dentro che fuori dal campo, ma mi tengo il lato positivo": comincia così il post social di saluti al Toro firmato Antonio Sanabria. "Grazie ai lavoratori, agli allenatori e ai compagni con cui ho avuto l'opportunità di condividere tutto questo tempo, porto con me l'affetto e l'ammirazione di tutti loro - ha aggiunto sul proprio profilo Instagram l'ormai ex granata, passato alla Cremonese - e voglio anche fare una menzione speciale ai tifosi del Torino che mi hanno sempre fatto sentire uno di loro, mi hanno dimostrato il loro sostegno incondizionato e mi hanno fatto sentire come a casa. Grazie".