Tennis, Sinner si cancella dall'ATP 250 di Bastad: "Devo riposarmi"

TENNIS

Il numero uno al mondo torna anche sull'eliminazione ai quarti di Wimbledon: "Non doveva andare così"

Wimbledon: Sinner cade, si rialza, ma alla fine si arrende a Medvedev



































































© Getty Images 1 di 35 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Jannik Sinner, come prevedibile, ha deciso di cancellarsi dall'ATP 250 di Bastad, ultimo appuntamento prima dei Giochi di Parigi. Il numero uno al mondo, dopo l'eliminazione ai quarti del torneo di Wimbledon, ha annunciato sui suoi canali social che non prenderà parte all'Open di Svezia, in programma dal 15 al 21 luglio: "Purtroppo devo ritirarmi dal torneo di Bastad della prossima settimana a causa della stanchezza - le sue parole -. Non è mai una decisione facile, perché vorrei sempre giocare, ma i medici e il mio team mi hanno consigliato di prendermi un po' di tempo per riposarmi e recuperare. Spero di poter giocare a Bastad in futuro, so che è un grande torneo".

SU WIMBLEDON: "NON DOVEVA ANDARE COSÌ"

Prima dell'annuncio Sinner era anche tornato a commentare la cocente sconfitta contro Medvedev: "Grazie mille per lo straordinario supporto qui nel Regno Unito e a Wimbledon per questo grande torneo. È uno dei momenti salienti dell'anno. Ieri non doveva succedere, congratulazioni a Daniil per la bella partita. Ci vediamo l'anno prossimo".

