Russell e Di Canio a Montecarlo per il match di Sinner. E non manca Laila

Dopo Usain Bolt, un'altra stella dello sport mondiale ha assistito quest'oggi alla partita tra Sinner e Auger-Aliassime a Montecarlo. Parliamo di George Russell, più volte inquadrato dalle telecamere del Principato. Da segnalare anche la presenza dell'ex attaccante italiano Paolo di Canio oltre a quella del papà di Jannik e di Laila Hasanovic, da tempo compagna del 24enne. Alla fine Sinner ha battuto agevolmente il canadese conquistando la semifinale del torneo. Ora dovrà vedersela con Zverev.