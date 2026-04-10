Russell e Di Canio a Montecarlo per il match di Sinner. E non manca Laila

10 Apr 2026 - 16:57
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Dopo Usain Bolt, un'altra stella dello sport mondiale ha assistito quest'oggi alla partita tra Sinner e Auger-Aliassime a Montecarlo. Parliamo di George Russell, più volte inquadrato dalle telecamere del Principato. Da segnalare anche la presenza dell'ex attaccante italiano Paolo di Canio oltre a quella del papà di Jannik e di Laila Hasanovic, da tempo compagna del 24enne. Alla fine Sinner ha battuto agevolmente il canadese conquistando la semifinale del torneo. Ora dovrà vedersela con Zverev.

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