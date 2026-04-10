Alajbegovic, il talento bosniaco infiamma il mercato: Milan, Roma e Napoli sul giustiziere dell’Italia

Kerim Alajbegovic, uno dei giustizieri dell'Italia nella finale playoff di Zenica, potrebbe approdare in Serie A. Sul giovane talento bosniaco hanno messo gli occhi Milan, Roma e Napoli che puntano a strapparlo al Bayer Leverkusen. A luglio 2025 i tedeschi l'avevano ceduto al Red Bull Salisburgo per due milioni, inserendo però nell'accordo il diritto di recompra a otto. Diritto esercitato dopo la scintillante prestazione nella semifinale playoff tra Bosnia e Galles, con il suo ingresso dalla panchina che ha cambiato l'inerzia della partita. Oggi il suo valore è raddoppiato, se non triplicato, rispetto alla cifra sborsata dalle "Aspirine", che potrebbero dunque trattare una sua cessione nonostante il contratto quinquennale firmato fino al 1° luglio 2031. Il prezzo di partenza si aggira attorno ai 20/25 milioni anche se, in caso di Mondiale giocato da protagonista, la cifra potrebbe alzarsi ancora.



Cresciuto nei settori giovanili di Colonia e Leverkusen, il 3 luglio 2025 si è trasferito al Salisburgo. Il classe 2007 è un esterno offensivo ambidestro, capace però di occupare più ruoli sul fronte d'attacco. La sua posizione preferita è la fascia sinistra, da cui si accentra per giocare con il destro: anche per questo motivo a Napoli lo immaginano già come il nuovo Kvaratshkelia. L'interesse del Milan potrebbe invece far pensare a un cambio di modulo da parte di Allegri, pronto ad abbandonare il 3-5-2 per schierare una formazione più offensiva con esterni di ruolo. Se così fosse, Alajbegovic sarà uno di questi. Nel collaudato 3-4-2-1 della Roma di Gasperini, il talento bosniaco agirebbe invece come uno dei due trequartisti dietro la punta centrale, pronto a far valere non solo le sue doti tecniche da dribblatore ma anche quelle fisiche, con il suo metro e 86 di altezza.