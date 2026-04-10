Alajbegovic, il talento bosniaco infiamma il mercato: Milan, Roma e Napoli sul giustiziere dell’Italia
Il diciottenne gioca a Salisburgo ma è di proprietà del Leverkusen: per lui pronta un'asta milionaria
L'identikit
Kerim Alajbegovic, uno dei giustizieri dell'Italia nella finale playoff di Zenica, potrebbe approdare in Serie A. Sul giovane talento bosniaco hanno messo gli occhi Milan, Roma e Napoli che puntano a strapparlo al Bayer Leverkusen. A luglio 2025 i tedeschi l'avevano ceduto al Red Bull Salisburgo per due milioni, inserendo però nell'accordo il diritto di recompra a otto. Diritto esercitato dopo la scintillante prestazione nella semifinale playoff tra Bosnia e Galles, con il suo ingresso dalla panchina che ha cambiato l'inerzia della partita. Oggi il suo valore è raddoppiato, se non triplicato, rispetto alla cifra sborsata dalle "Aspirine", che potrebbero dunque trattare una sua cessione nonostante il contratto quinquennale firmato fino al 1° luglio 2031. Il prezzo di partenza si aggira attorno ai 20/25 milioni anche se, in caso di Mondiale giocato da protagonista, la cifra potrebbe alzarsi ancora.
Cresciuto nei settori giovanili di Colonia e Leverkusen, il 3 luglio 2025 si è trasferito al Salisburgo. Il classe 2007 è un esterno offensivo ambidestro, capace però di occupare più ruoli sul fronte d'attacco. La sua posizione preferita è la fascia sinistra, da cui si accentra per giocare con il destro: anche per questo motivo a Napoli lo immaginano già come il nuovo Kvaratshkelia. L'interesse del Milan potrebbe invece far pensare a un cambio di modulo da parte di Allegri, pronto ad abbandonare il 3-5-2 per schierare una formazione più offensiva con esterni di ruolo. Se così fosse, Alajbegovic sarà uno di questi. Nel collaudato 3-4-2-1 della Roma di Gasperini, il talento bosniaco agirebbe invece come uno dei due trequartisti dietro la punta centrale, pronto a far valere non solo le sue doti tecniche da dribblatore ma anche quelle fisiche, con il suo metro e 86 di altezza.
La stagione
L'esordio tra i professionisti è arrivato il 23 luglio 2025, durante i preliminari di Champions contro il Brann. Per la prima rete ha dovuto attendere appena tre giorni. Il 26 dello stesso mese ha segnato il 4-0 finale nella sfida di Coppa d'Austria vinta contro l'Union Dietach. Complessivamente, con i tori salisburghesi, quest'anno Alajbegovic ha segnato undici reti in tutte le competizioni, a cui si aggiungono tre assist.
Sempre in questa stagione è arrivato l'esordio in Nazionale, il 6 settembre 2025 contro San Marino. Un debutto tutt'altro che banale visto che ha segnato appena nove minuti dopo il suo ingresso in campo. Nelle successive sette partite è partito titolare solo una volta (a Cipro), ma ha ampiamente dimostrato come da subentrato possa essere in grado di spaccare le partite. Chiedere a Galles e Italia, con molti azzurri che dalla prossima stagione potrebbero essere costretti a trovare nuove contromisure per arginarlo.