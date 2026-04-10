La stellina

Alajbegovic, il talento bosniaco infiamma il mercato: Milan, Roma e Napoli sul giustiziere dell’Italia

Il diciottenne gioca a Salisburgo ma è di proprietà del Leverkusen: per lui pronta un'asta milionaria

10 Apr 2026 - 15:17
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L'identikit

Kerim Alajbegovic, uno dei giustizieri dell'Italia nella finale playoff di Zenica, potrebbe approdare in Serie A. Sul giovane talento bosniaco hanno messo gli occhi Milan, Roma e Napoli che puntano a strapparlo al Bayer Leverkusen. A luglio 2025 i tedeschi l'avevano ceduto al Red Bull Salisburgo per due milioni, inserendo però nell'accordo il diritto di recompra a otto. Diritto esercitato dopo la scintillante prestazione nella semifinale playoff tra Bosnia e Galles, con il suo ingresso dalla panchina che ha cambiato l'inerzia della partita. Oggi il suo valore è raddoppiato, se non triplicato, rispetto alla cifra sborsata dalle "Aspirine", che potrebbero dunque trattare una sua cessione nonostante il contratto quinquennale firmato fino al 1° luglio 2031. Il prezzo di partenza si aggira attorno ai 20/25 milioni anche se, in caso di Mondiale giocato da protagonista, la cifra potrebbe alzarsi ancora.

 Cresciuto nei settori giovanili di Colonia e Leverkusen, il 3 luglio 2025 si è trasferito al Salisburgo. Il classe 2007 è un esterno offensivo ambidestro, capace però di occupare più ruoli sul fronte d'attacco. La sua posizione preferita è la fascia sinistra, da cui si accentra per giocare con il destro: anche per questo motivo a Napoli lo immaginano già come il nuovo Kvaratshkelia. L'interesse del Milan potrebbe invece far pensare a un cambio di modulo da parte di Allegri, pronto ad abbandonare il 3-5-2 per schierare una formazione più offensiva con esterni di ruolo. Se così fosse, Alajbegovic sarà uno di questi. Nel collaudato 3-4-2-1 della Roma di Gasperini, il talento bosniaco agirebbe invece come uno dei due trequartisti dietro la punta centrale, pronto a far valere non solo le sue doti tecniche da dribblatore ma anche quelle fisiche, con il suo metro e 86 di altezza.

La stagione

 L'esordio tra i professionisti è arrivato il 23 luglio 2025, durante i preliminari di Champions contro il Brann. Per la prima rete ha dovuto attendere appena tre giorni. Il 26 dello stesso mese ha segnato il 4-0 finale nella sfida di Coppa d'Austria vinta contro l'Union Dietach. Complessivamente, con i tori salisburghesi, quest'anno Alajbegovic ha segnato undici reti in tutte le competizioni, a cui si aggiungono tre assist.
Sempre in questa stagione è arrivato l'esordio in Nazionale, il 6 settembre 2025 contro San Marino. Un debutto tutt'altro che banale visto che ha segnato appena nove minuti dopo il suo ingresso in campo. Nelle successive sette partite è partito titolare solo una volta (a Cipro), ma ha ampiamente dimostrato come da subentrato possa essere in grado di spaccare le partite. Chiedere a Galles e Italia, con molti azzurri che dalla prossima stagione potrebbero essere costretti a trovare nuove contromisure per arginarlo.

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