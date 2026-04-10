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Spalletti rinnova e lo annuncia in anticipo alla squadra: "Volevo capire cos'era la Juventus da dentro"

Luciano Spalletti annuncia il rinnovo con la Juventus fino al 2028. Il video emozionante e il discorso alla squadra: "Volevo rendermi conto della vostra forza"

10 Apr 2026 - 17:08
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"Quando sono arrivato sette mesi fa mi hanno proposto questo contratto: era un po' un modo come dire frequentiamoci un po', stiamo un po' insieme, conosciamoci e poi piano saremo liberi di decidere quello che vogliamo in base a quello che abbiamo fatto": così il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, ha annunciato il rinnovo con il club fino al 2028 ai suoi ragazzi.

"Ho accettato senza nessuna esitazione perché volevo rendermi conto di cosa fosse la Juventus da dentro, avevo questa voglia qui, e di rendermi conto cosa foste voi perché ero rimasto impressionato a vedervi da fuori e mi piaceva il fatto di entrare nel vostro spogliatoio e allenarvi - ha aggiunto in un contenuto video pubblicato dal club sui social - era facile immaginarsi la grandezza della Juventus, era facile immaginarsi quella che è l'idea futurista della Juventus, più difficile era trovare un gruppo bello e di ragazzi uniti come voi, un gruppo forte e voglioso di stare insieme, quasi come se foste tutti dentro la stessa maglia e ogni volta che vi vedo mi viene in mente la Juve, ogni volta che vedo voi vedo la Juve".

Spalletti aggiunge: "Ho ritenuto più importante prima di tutto dirlo a voi questo fatto, che poi abbiamo deciso di prolungare questo contratto per altri due anni - il messaggio dato a Locatelli e compagni - voglio che lo sappiate prima voi, prima che venga fuori, ve lo dico oggi: naturalmente abbiamo davanti delle sfide da fare, ma sono convinto che insieme a voi diventeranno delle belle sfide perché le affronterò con la vostra disponibilità e la vostra forza come avete sempre fatto. È chiaro che c'è la responsabilità di quella che è la grandezza del club, perché noi dobbiamo rendere orgogliosi quei milioni di tifosi che appartengono a uno dei più bei club, a uno dei più grandi club a livello mondiale. Grazie per la vostra disponibilità e oltre la fine. Ora naturalmente ci si leva dai c.., detto bene, e voi ci fate allenare, va bene? Andiamo, dai, forza allenarsi!".

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