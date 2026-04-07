Atp Montecarlo: Sinner supera Humbert 6-3; 6-0, avanti anche Alcaraz

Non ci sono difficoltà per Jannik Sinner, che debuttava quest'oggi nel secondo turno dei Masters 1000 di Montecarlo e travolge Hugo Humbert. La prestazione dell'azzurro è sontuosa e la vittoria per 6-3, 6-0 è senza appello, col francese che cede in 1h04' nel silenzio completo del pubblico. L'equilibrio resiste solo fino al quinto game, sotto gli occhi di Usain Bolt: qui Sinner piazza il primo break, strappando il servizio al rivale, per poi consolidarlo e volare sul 4-2. Jannik è in forma, controlla il gioco e gli scambi e chiude il primo parziale sul 6-3, ma è nel secondo set che arriva la vera accelerazione. Humbert crolla e affonda, mentre Sinner è implacabile e ingiocabile, con un 3-0 immediato. Triplo break per Jannik e 6-0, che vale la vittoria dopo 1h04': debutto tranquillo per l'altoatesino, che prosegue la sua rincorsa alla leadership del ranking Atp e attende il suo rivale negli ottavi di finale (Cerundolo o Machac). Fuori dai giochi invece Luciano Darderi (15), che viene eliminato da Hurkacz in tre set, crollando definitivamente dopo la speranza e la vittoria nel secondo set: 7-6, 5-7, 6-1 il punteggio per il polacco. Prosegue invece il cammino di Matteo Berrettini, presente come wild card e qualificato ai sedicesimi: Bautista Agut si ritira mentre l'azzurro è in vantaggio per 4-0, ora il romano sfiderà Medvedev (7).