Tennis, Sinner: "Tornare numero 1 obiettivo 2026. Sulla Davis la decisione è presa"

Dopo Vienna c'è Parigi nel cammino di Jannik Sinner per cercare di riprendersi la leadership della classifica Atp. Dalla capitale francese, dove giocherà mercoledì 29 ottobre contro il belga Bergs nei sedicesimi di finale, il 24enne ai microfoni di Sky Sport si è detto pronto ad affrontare il torneo su un campo che però è sempre stato difficile per lui: "Il corpo sta bene, sono stanco e ci sta dopo 5 partite di fila. Non ho avuto tempo per risposarmi, sono andato subito in campo per capire com'è qui. Le sensazioni sono diverse qua, il campo è diverso da Vienna e qua ho sempre avuto difficoltà a giocare. Sono qua per capire come giocare in questi campi, ma sono super contento perché è un torneo importante per ora e la prossima stagione. Vedremo come andrà, non so dare un feedback profondo sul campo perché prima bisogna giocarci". Nessun ripensamento sulla Coppa Davis: "La decisione è presa. E su quest'argomento ho già detto tutto qualche giorno fa", ha detto nella conferenza stampa del media day.