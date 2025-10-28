Sinner mister 50 milioni, prize money da record dopo Vienna e Alcaraz nel mirino

Cifre che, va detto, vedono escluse quote come il bonus pool (premio ulteriore in base ai risultati nei Masters 1000 e nei 500), percentuale dei profitti dai Masters 1000, sponsor, bonus, royalties e ingaggi in esibizioni e tornei minori. Sinner, tenendo in considerazione tali cifre, avrebbe accumulato ulteriori 5 milioni di bonus pool, 57,5 per profitti, 34 milioni circa dagli sponsor e 12 milioni dal Six Kings Slam.