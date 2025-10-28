Logo SportMediaset

Tennis
cifre record

Sinner mister 50 milioni, prize money da record dopo Vienna e Alcaraz nel mirino

L'azzurro in carriera ha superato quota 50 milioni di dollari di premi, senza contare bonus, sponsor ed esibizioni (da record) come il Six Kings Slam

28 Ott 2025 - 12:07
Jannik Sinner © IPA

Jannik Sinner © IPA

La vittoria all'Atp 500 di Vienna non vale solo 500 punti recuperati a Carlos Alcaraz in classifica, ma molto di più per Jannik Sinner. Col successo in terra austriaca, infatti, il numero 2 del circuito si è messo in tasca anche 512mila euro di premio che si aggiungono a un bottino che ora sa di record per l'azzurro. I suoi prize money in carriera, infatti, superano i 50 milioni di dollari, montepremi totale che porta Jannik a conquistare il settimo posto nella classifica all time dei più ricchi del circuito. Per Sinner ci sono, nello specifico, 50.460.897 motivi per sorridere, col rivale Carlos Alcaraz lontano di appena 4 milioni (a 54.725.285 milioni di dollari di premi con un +4.264.388 dall'italiano) e in vantaggio anche grazie allo stop forzato di quattro mesi di Jannik.

La speciale classifica, figlia dei conteggi ufficiali dell'Atp, neanche a dirlo vede in testa Novak Djokovic con 191.117.423 dollari, seguito da Rafa Nadal a 134.946.100 e Roger Federer a 130.594.339. Giù dal podio Murray (64.687.542) seguito da chi punta a superare quanto prima i Fab 4. Sascha Zverev, infatti, è il primo dei tennisti ancora in attività, con un prize money totale di 55.662.085 dollari, seguito dal duo Alcaraz-Sinner. Dietro all'azzurro Medvedev, "lontano" a 48.013.381, mentre in top 10 è ancora presente un mito come Sampras (43.280.489) davanti a Wawrinka (37.772.917).

Cifre che, va detto, vedono escluse quote come il bonus pool (premio ulteriore in base ai risultati nei Masters 1000 e nei 500), percentuale dei profitti dai Masters 1000, sponsor, bonus, royalties e ingaggi in esibizioni e tornei minori. Sinner, tenendo in considerazione tali cifre, avrebbe accumulato ulteriori 5 milioni di bonus pool, 57,5 per profitti, 34 milioni circa dagli sponsor e 12 milioni dal Six Kings Slam.

