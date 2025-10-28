Sinner mister 50 milioni, prize money da record dopo Vienna e Alcaraz nel mirino

L'azzurro in carriera ha superato quota 50 milioni di dollari di premi, senza contare bonus, sponsor ed esibizioni (da record) come il Six Kings Slam
Jannik Sinner © IPA
La vittoria all'Atp 500 di Vienna non vale solo 500 punti recuperati a Carlos Alcaraz in classifica, ma molto di più per Jannik Sinner. Col successo in terra austriaca, infatti, il numero 2 del circuito si è messo in tasca anche 512mila euro di premio che si aggiungono a un bottino che ora sa di record per l'azzurro. I suoi prize money in carriera, infatti, superano i 50 milioni di dollari, montepremi totale che porta Jannik a conquistare il settimo posto nella classifica all time dei più ricchi del circuito. Per Sinner ci sono, nello specifico, 50.460.897 motivi per sorridere, col rivale Carlos Alcaraz lontano di appena 4 milioni (a 54.725.285 milioni di dollari di premi con un +4.264.388 dall'italiano) e in vantaggio anche grazie allo stop forzato di quattro mesi di Jannik.
La speciale classifica, figlia dei conteggi ufficiali dell'Atp, neanche a dirlo vede in testa Novak Djokovic con 191.117.423 dollari, seguito da Rafa Nadal a 134.946.100 e Roger Federer a 130.594.339. Giù dal podio Murray (64.687.542) seguito da chi punta a superare quanto prima i Fab 4. Sascha Zverev, infatti, è il primo dei tennisti ancora in attività, con un prize money totale di 55.662.085 dollari, seguito dal duo Alcaraz-Sinner. Dietro all'azzurro Medvedev, "lontano" a 48.013.381, mentre in top 10 è ancora presente un mito come Sampras (43.280.489) davanti a Wawrinka (37.772.917).
Cifre che, va detto, vedono escluse quote come il bonus pool (premio ulteriore in base ai risultati nei Masters 1000 e nei 500), percentuale dei profitti dai Masters 1000, sponsor, bonus, royalties e ingaggi in esibizioni e tornei minori. Sinner, tenendo in considerazione tali cifre, avrebbe accumulato ulteriori 5 milioni di bonus pool, 57,5 per profitti, 34 milioni circa dagli sponsor e 12 milioni dal Six Kings Slam.