Bolelli-Vavassori, missione compiuta: volano alle Finals di Torino di doppio

Simone Bolelli e Andrea Vavassori si qualificano alle Atp Finals per il secondo anno di fila: gli azzurri centrano l'aritmetica grazie alla vittoria all'esordio al Masters 1000 di Parigi su Gonzalez e Pel (6-2, 6-4) e alla contemporanea sconfitta di Harrison e King: gli americani hanno ceduto con un duplice 6-4 alla coppia italo-argentina formata da Luciano Darderi e Francisco Cerundolo. L'anno scorso la coppia azzurra vennero eliminati ai gironi, collezionando una vittoria e due sconfitte.