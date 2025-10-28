Logo SportMediaset

TENNIS

Bolelli-Vavassori, missione compiuta: volano alle Finals di Torino di doppio

La coppia azzurra si è qualificata per gli ottavi al Masters 1000 di Parigi e può festeggiare la qualificazione grazie alla contemporanea sconfitta di Harrison e King

di Redazione
28 Ott 2025 - 16:54
© ansa

Simone Bolelli e Andrea Vavassori si qualificano alle Atp Finals per il secondo anno di fila: gli azzurri centrano l'aritmetica grazie alla vittoria all'esordio al Masters 1000 di Parigi su Gonzalez e Pel (6-2, 6-4) e alla contemporanea sconfitta di Harrison e King: gli americani hanno ceduto con un duplice 6-4 alla coppia italo-argentina formata da Luciano Darderi e Francisco Cerundolo. L'anno scorso la coppia azzurra vennero eliminati ai gironi, collezionando una vittoria e due sconfitte.

A Torino, quindi, con Jannik Sinner in singolare saranno tre gli italiani al via. La pattuglia azzurra potrebbe salire a quattro, visto che anche Lorenzo Musetti è vicinissimo alla sua prima partecipazione in carriera: il campione toscano deve difendere 400 punti nei confronti del canadese Felix Auger-Aliassime e già a Parigi dovrebbe riuscire a strappare il pass senza attendere l'Atp 250 di Metz dove sarò al via solo il rivale.

Le coppie già qualificate per le Finals

Julian CASH e Lloyd GLASSPOOL

Marcel GRANOLLERS e Horacio ZEBALLOS

Marcelo AREVALO e Mate PAVIC

Harri HELIOVAARA ed Henry PATTEN

Neal SKUPSKI e Joe SALISBURY

Kevin KRAWIETZ e Tim PUETZ

Simone BOLELLI e Andrea VAVASSORI

