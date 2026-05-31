Roland Garros 2026: Auger-Aliassime passa in quattro set, sul velluto Sabalenka. Crollo Gauff

Al Roland Garros 2026 è calato il sipario sulla prima settimana. Nella settima giornata sono stati portati a compimento i match di terzo turno della parte alta dei tabelloni maschile e femminile, al termine dei quali tutti e tre gli azzurri impegnati hanno staccato con pieno merito il pass per gli ottavi di finale. Per quanto riguarda i tennisti stranieri, invece, sono avanzati al prossimo turno sia il canadese Felix Auger-Aliassime sia la bielorussa Aryna Sabalenka, vincitori in quattro ed in due set rispettivamente sullo statunitense Brandon Nakashima e sull'australiana Daria Kasatkina. Tra le donne, inoltre, si è materializzato l'improvviso crollo della campionessa uscente di Parigi ovvero l'americana Coco Gauff, eliminata dall'austriaca Anastasia Potapova al termine di un incontro per ampissimi tratti in suo controllo.
TABELLONE MASCHILE
Si è interrotto al terzo turno il sogno di Moïse Kouamé di qualificarsi (a soli 17 anni) per gli ottavi di finale del Roland Garros. A sbarrare la strada al giovanissimo idolo di casa ci ha pensato il mancino cileno Alejandro Tabilo, che ha prevalso per 4-6 6-3 6-4 7-6(9). Il bombardiere sudamericano, a questo punto, è entrato in rotta di collisione con il canadese Felix Auger-Aliassime, favorito numero uno per raggiungere l'atto conclusivo nella parte alta. Il venticinquenne di Montréal tuttavia, impegnato sul Court Philippe Chatrier nell'ultimo incontro della sessione serale, si è reso protagonista di un'altra prestazione non proprio convincente, in cui ha lasciato per strada il primo set (il quarto complessivo del suo torneo) contro lo statunitense Brandon Nakashima. Troppo più forte sul rosso, però, il numero sei del ranking mondiale rispetto al giocatore a stelle e strisce, costretto ad alzare bandiera bianca con il punteggio conclusivo di 5-7 6-1 7-6(4) 7-6(1).
TABELLONE FEMMINILE
Tutto piuttosto semplice per la bielorussa Aryna Sabalenka. La leader del ranking mondiale, finalista in carica a Parigi, ha regolato per 6-0 7-5 l’australiana Daria Kasatkina e ora agli ottavi di finale se la vedrà contro la nipponica Naomi Osaka in un big match che promette spettacolo. All’ex numero uno sono servite ben tre ore di gioco per domare la diciottenne americana Iva Jovic, arresasi con lo score di 7-6(5) (3)6-7 6-4. A sorpresa al quarto turno, per la gioia del pubblico di casa, è approdata anche la francese Diane Parry, impostasi 6-3 4-6 7-6(3) al super tie-break ai danni della statunitense Amanda Anisimova. Adesso la top-100 transalpina sfiderà per un posto nei quarti la sorprendente qualificata polacca Maja Chwalinska, che ha messo fine in rimonta per 1-6 6-3 6-2 al cammino della greca Maria Sakkari.
L’impresa di giornata, però, l’ha firmata la russa Anastasia Potapova (recentemente passata sotto la bandiera dell’Austria). Quest’ultima, infatti, ha eliminato in rimonta con il punteggio di 4-6 7-6(1) 6-4 l’americana Coco Gauff, che si presentava al Roland Garros per difendere il titolo vinto lo scorso anno. La venticinquenne di Saratov agli ottavi incrocerà la propria racchetta con l'ex connazionale Anna Kalinskaya, che ha piegato per 6-3 0-6 6-2 la colombiana Camila Osorio. La Russia ha festeggiato il passaggio del turno pure di Diana Shnaider, autrice di un netto 7-5 6-1 contro l’ucraina Oleksandra Oliynykova. La vincitrice nel prossimo round si batterà contro la statunitense Madison Keys, abile a contenere con l’esperienza (6-3 5-7 7-5) il prepotente ritorno di fiamma della teenager canadese Victoria Mboko.