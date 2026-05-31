Roland Garros 2026: Auger-Aliassime passa in quattro set, sul velluto Sabalenka. Crollo Gauff

Al Roland Garros 2026 è calato il sipario sulla prima settimana. Nella settima giornata sono stati portati a compimento i match di terzo turno della parte alta dei tabelloni maschile e femminile, al termine dei quali tutti e tre gli azzurri impegnati hanno staccato con pieno merito il pass per gli ottavi di finale. Per quanto riguarda i tennisti stranieri, invece, sono avanzati al prossimo turno sia il canadese Felix Auger-Aliassime sia la bielorussa Aryna Sabalenka, vincitori in quattro ed in due set rispettivamente sullo statunitense Brandon Nakashima e sull'australiana Daria Kasatkina. Tra le donne, inoltre, si è materializzato l'improvviso crollo della campionessa uscente di Parigi ovvero l'americana Coco Gauff, eliminata dall'austriaca Anastasia Potapova al termine di un incontro per ampissimi tratti in suo controllo.