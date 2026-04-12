Tennis, Sinner vince il Masters 1000 di Montecarlo e torna numero uno al mondo

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Jannik batte Alcaraz 7-6(5), 6-3 in un match di oltre due ore e un quarto e si riprende la leadership del ranking Atp
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Jannik Sinner torna numero uno al mondo del ranking Atp: l’altoatesino trionfa nel Masters 1000 di Montecarlo battendo in finale Carlos Alcaraz con il punteggio di 7-6(5), 6-3 in due ore e quindici minuti di gioco. Un match condizionato dal vento e dagli errori, ma Jannik si impone nel primo set al tie-break e ribalta un break di svantaggio nel secondo con due turni di battuta strappati allo spagnolo. Ottavo titolo 1000 in carriera per Sinner.
Jannik Sinner piega Carlos Alcaraz in due set nella finale del Masters 1000 di Montecarlo e torna numero al mondo. Lo spagnolo parte forte nel corso del primo set, trovando subito il break che vale il 2-0. Contro-break dell’altoatesino che torna in parità, in un match condizionato dal forte vento. Gli errori sono tanti, i game che finiscono ai vantaggi pure: i due arrivano inesorabilmente al tie-break, dove un doppio fallo di Carlos permette a Jannik di andare sull’1-0 con il 7-6(5) dopo un’ora e un quarto. Lo spagnolo prova a reagire nel secondo parziale, allungando ancora con il break del 3-1. I due sono sempre punto a punto (Carlos fallisce il punto del potenziale 4-2), ma Sinner trova le forze per infilare due break consecutivi e scappare via sul 5-3. Nell’ultimo game Alcaraz prova a vendere cara la pelle, ma Jannik ne ha di più e chiude con il 6-3 che significa 2-0 (in due ore e un quarto), titolo conquistato (il ventisettesimo, ottavo 1000) e primato nel ranking Atp che torna a tingersi di azzurro.
"Non so da dove cominciare per commentare questa settimana. Sono venuto qui per accumulare più partite possibili in vista dei grandi tornei che si avvicinano e ho ottenuto un altro traguardo incredibile. Tornare n.1 è importante per me, ma la classifica è secondaria, voglio vincere trofei e sono contento di aver vinto finalmente un torneo importante sulla terra". Poi sulla partita: "Ho cercato di restare lì mentalmente anche quando ero sotto, è stata una partita di alti e bassi per tutti e due, ma oggi non era semplice per il vento che continuava a cambiare". "Questo torneo per me vuol dire tanto - ha aggiunto in italiano -Sono super super contento di avere almeno un trofeo come questo a casa".
"Grazie al principe Alberto e alla principessa Charlène per come organizzano questo torneo. E' davvero un sogno giocare qui, è come essere in Italia - ha detto poi durante la cerimonia di premiazione del torneo - Prima di tutto a Carlos congratulazioni a te e al tuo team, perché hai dimostrato il giocatore che sei. Alla tua età hai ottenuto quello che nessun altro ha ottenuto e incontrarti in finale è ancora più speciale. Buona fortuna per il resto della stagione", ha aggiunto. "Al mio team dico grazie per spingermi sempre al limite, sono state due settimane molto interessanti e grazie ad ogni singola persona nel box. Grazie alla mia famiglia, continuiamo ad insistere", ha concluso.