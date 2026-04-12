Tennis, Sinner vince il Masters 1000 di Montecarlo e torna numero uno al mondo

"Grazie al principe Alberto e alla principessa Charlène per come organizzano questo torneo. E' davvero un sogno giocare qui, è come essere in Italia - ha detto poi durante la cerimonia di premiazione del torneo - Prima di tutto a Carlos congratulazioni a te e al tuo team, perché hai dimostrato il giocatore che sei. Alla tua età hai ottenuto quello che nessun altro ha ottenuto e incontrarti in finale è ancora più speciale. Buona fortuna per il resto della stagione", ha aggiunto. "Al mio team dico grazie per spingermi sempre al limite, sono state due settimane molto interessanti e grazie ad ogni singola persona nel box. Grazie alla mia famiglia, continuiamo ad insistere", ha concluso.