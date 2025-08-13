Dalla semifinale a Sofia agli ottavi di Cincinnati: Jannik Sinner ritrova Adrien Mannarino sulla propria strada

La perfetta dimostrazione che Mannarino è in grande forma e che sta ritrovando le sensazioni migliori sul terreno preferito, il veloce. Che sia cemento o indoor non importa, quando la pallina schizza via, il transalpino si esalta come dimostrano i successi nel 2023 negli ATP 250 di Newport, Astana e Sofia. Al termine di quell'annata Mannarino salì sino al numero 17 della classifica mondiale prima di iniziare una spirale negativa che lo ha portato ora alla posizione 89.