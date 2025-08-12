Sinner non si accontenta e chiede un ulteriore allenamento post-partita: "Andiamo al campo". Il VIDEO

Una sessione andata effettivamente in scena ben oltre le 22 locali al fine di sistemare quel servizio che, nella seconda parte dell'incontro, lo ha visto ottenere soltanto il 50% di prime. "È stata una serata molto difficile. Diallo ha servito molto bene, specialmente nel secondo set. Ho fatto fatica a trovare il giusto bilanciamento - ha commentato Sinner nel post-gara -. Ma sono contento, ho bisogno di match come questi. E sono particolarmente soddisfatto che sia arrivato qui e non all'Us Open. Poteva serenamente andare al terzo set e avrei potuto perdere".