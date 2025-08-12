Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
Masters 1000 Cincinnati

Sinner non si accontenta e chiede un ulteriore allenamento post-partita: "Andiamo al campo". Il VIDEO

L'azzurro non sarebbe stato soddisfatto dell'esito del secondo set con Diallo e avrebbe sollecitato i tecnici a prenotare una struttura per una sessione straordinaria

12 Ago 2025 - 10:54

"Andiamo al campo", urla Jannik Sinner al termine della sfida vinta con il canadese Gabriel Diallo al Masters 1000 di Cincinnati. "Sì, sì" risponde Simone Vagnozzi, mentre Umberto Ferrara annuisce in un siparietto che conferma tutta la necessità di porre attenzione a ogni piccolo dettaglio.

Dopotutto non si diventa numeri 1 a caso e Sinner lo ha dimostrato affrontando una sessione di allenamento extra a conclusione del match che lo ha condotto agli ottavi di finale dove troverà il francese Adrian Mannarino. Alla base di questa scelta vi sarebbe un secondo set non andato secondo i canoni dell'altoatesino che avrebbe così chiesto ai propri tecnici di allenarsi immediatamente su un altro campo. 

Una sessione andata effettivamente in scena ben oltre le 22 locali al fine di sistemare quel servizio che, nella seconda parte dell'incontro, lo ha visto ottenere soltanto il 50% di prime. "È stata una serata molto difficile. Diallo ha servito molto bene, specialmente nel secondo set. Ho fatto fatica a trovare il giusto bilanciamento - ha commentato Sinner nel post-gara -. Ma sono contento, ho bisogno di match come questi. E sono particolarmente soddisfatto che sia arrivato qui e non all'Us Open. Poteva serenamente andare al terzo set e avrei potuto perdere".

Quel timore di perdere forse gli ha fatto scattare nella testa quella necessità di testarsi nuovamente, visto anche è necessario adattarsi al meglio al cemento dopo aver affrontato in maniera vincente la stagione sull'erba. "Difficile dirlo, erano avversari diversi. Sicuramente è stata una serata che mi serve per preparare il prossimo turno. Debbo essere mentalmente pronto a tutto, anche a gestire i fattori esterni. Posso fare meglio, ma sono contento".

L'ALLENAMENTO NOTTURNO
Jannik è sceso in campo poco dopo le 22 per un allenamento notturno, come testimoniato dal video. 

Visualizza il post su Twitter
sinner
masters 1000
cincinnati

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:29
DICH PAOLINI DA WIMBLEDON DICH

Paolini: "Wimbledon per me speciale"

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

02:01
DICH JANNIK SINNER POST WIMBLEDON 13/7 DICH

Sinner: "Che emozione vedere i miei genitori e il mio team sul centrale"

01:24
DICH SANTOPADRE SU SINNER DICH

Santopadre: "Ha saputo reagire alla sconfitta di Parigi mentalmente e tatticamente"

01:04
DICH LORENZI SU SINNER DICH

Paolo Lorenzi: "L'inizio del secondo set è stata la chiave della partita per Sinner"

00:26
DICH CANE' SU SINNER 13/7 DICH

Canè: "Alla grande, cancellate le paure del Roland Garros"

01:55
DICH VAGNOZZI SU SINNER 13/7 DICH

Vagnozzi: "Serata speciale, è la prima volta che ho pianto nel box..."

01:11
DICH BINAGHI SU POLEMICHE 13/7 DICH

Binaghi: "Successo da gestire, se ci lasciano lavorare. Non tutti intorno sono contenti, ci sono invidie"

01:20
DICH BINAGHI SU TENNISTI ITALIANI 13/7 DICH

Binaghi: "Un grazie a Fognini, ora dobbiamo recuperare al più presto Berrettini"

00:59
DICH COBOLLI SU SINNER DICH

Cobolli su Sinner: "Orgogliosi di quello che sta facendo, è stato grande"

02:32
DICH BINAGHI SU SINNER 13/7 DICH

Binaghi su Sinner: "Coronamento di un ciclo, siamo in un'altra dimensione"

02:32
OTO SONEGO A WIMBLEDON 29/6 DICH

Sonego: "Qui ho bellissimi ricordi, arrivo carico e motivato"

04:00
DICH BERRETTINI DA WIMBLEDON 29/6 DICH

Berrettini: "Wimbledon speciale, quando sto bene posso combattere con tutti"

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

04:12
DICH COBOLLI DA WIMBLEDON DICH

Cobolli su Wimbledon: "Con le scarpette da calcio sarei nella top 5"

02:29
DICH PAOLINI DA WIMBLEDON DICH

Paolini: "Wimbledon per me speciale"

I più visti di Tennis

Sinner in scioltezza con Galan, Musetti subito out a Cincinnati

Sinner strapazza Diallo e vola agli ottavi, Sonego out con Fritz

Pietrangeli deve far i conti con l'età: "Ho sconfitto il cancro, ma non la vecchiaia. Vorrei un giorno senza dolore"

Paura a Cincinnati: Rinderknech va ko per il caldo torrido

Masters 1000 di Cincinnati, Sinner e quell'urlo agli allenatori: "Andiamo al campo"

Il servizio e l'altezza: ecco le armi di Diallo per fermare Sinner al Masters 1000 di Cincinnati

Notizie del giorno
Vedi tutti
Facce nuove da Milan - Parla Terracciano
13:34
Facce nuove da Milan - Parla Terracciano
Facce nuove da Milan
13:30
Facce nuove da Milan
Da Calha a Sommer
13:24
Da Calha a Sommer
13:21
Inter, Asllani verso l'addio? Sondaggio del Torino per il centrocampista
Calciomercato live
13:19
Calciomercato live