LE PAGELLE DI TORINO-INTER

Le pagelle di Torino-Inter: Dimarco e Thuram non bastano, giornata negativa per Pio Esposito e Bonny

Carlos Augusto più sfortunato che colpevole, per il Torino la differenza la fanno Simeone e i subentrati

di Enzo Palladini
26 Apr 2026 - 20:03
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INTER 

Sommer 5,5 - L'unica parata è inutile perché l'azione è quella che porta al rigore per il Torino. 

Bisseck 6,5 - Spesso svincolato da marcature fisse, si propone spesso molto alto a destra e nel primo quarto d'ora va anche alla conclusione di testa. Siccome non fa centro subito, ci riprova nel secondo tempo e stavolta centra il 2-0. 

Dal 41' st Frattesi sv. 

Akanji 6 - La posizione centrale gli si addice abbastanza, così come gli si addicono le incursioni in area avversaria che lo portano a sfiorare il gol in alcune occasioni. 

Carlos Augusto 5,5 - Ormai si è rassegnato a giocare da difensore centrale, ruolo che non gli piace particolarmente, ma che svolge con la professionalità che di certo non gli manca. Sfortunato in occasione del rigore per il Torino che porta al 2-2. 

Darmian 6 - Torna titolare in campionato dopo quasi un anno e dopo una stagione con pochissime soddisfazioni personali. Abbastanza evidente un deficit di condizione, ampiamente giustificato. Si arrangia con il mestiere. 

Dal 35' st Dumfries sv. 

Barella 6 - Ruota nelle varie posizioni del centrocampo con Sucic e Zielinski, in una girandola spensierata ma nello stesso tempo sincronizzata, che lo porta a toccare molti palloni. Gli manca lo spunto in più. 

Zielinski 5,5 - Fa tutto tranne che il regista, ruota moltissimo per cercare di togliere i riferimenti alla squadra avversaria. E ogni tanto prova i suoi tiri da lontano. Perde male la palla che porta all'1-2 del Toro. 

Sucic 6,5 - È lui e non Zielinski a giocare prevalentemente da playmaker. Si abbassa molto sulla linea dei difensori, collabora nella costruzione. Però si fa sentire anche negli ultimi trenta metri. 

Dal 35' st Mkhitaryan sv. 

Dimarco 6,5 In linea con la sua condizione attuale, non innesta mai la quarta, preferendo presidiare uno spazio, con qualche cross ragionato. Però il piede è velluto puro e allora, proprio a metà primo tempo, ecco la pennellata per il colpo di testa di Thuram che porta l'1-0. Nel primo quarto d'ora del secondo tempo sfiora il raddoppio e poi pennella da corner l'assist per il 2-0 di Bisseck. Così è record storico, superato Papu Gomez. 

Dal 35' st Diouf sv. 

Thuram 6,5 - Per una ventina di minuti ronzano nella testa aggettivi tipo "svogliato" o "demotivato". Poi arriva la pennellata dal piede di Dimarco e il francese arriva in cielo per segnare di testa l'1-0. Nel secondo tempo si vede poco. 

Bonny 5 - Si porta dietro da Parma quella voglia di "uno contro tutti" che può avere un senso quando ci si difende e si riparte in contropiede. Se Chivu lavora un po' su questo limite, può tirare fuori un giocatore davvero interessante. Però nel caso specifico il prodotto non convince, soprattutto all'inizio del secondo tempo quando si mangia un'occasione. 

Dal 16' st P. Esposito 5 - Non entra bene in partita, facendosi travolgere dal grande ritorno del Toro e tocca pochi palloni. 

Allenatore Chivu 5,5 - Forse non "sente" il pericolo che sta arrivando e non riesce a gestire la rimonta granata. 

TORINO 

Paleari 6; Coco 5,5 (9' pt Marianucci 6,5), Ismajli 7, Ebosse 5,5; Lazaro 6 (9' st Njie 6,5), Ilkhan 6,5, Gineitis 5,5 (21' st Casadei 6), Obrador 6,5; Vlasic 6,5; Simeone 7 (45' st Tameze sv), Adams 5 (21' st Zapata 6,5). Allenatore D'Aversa 6,5. 

pagelle
torino-inter

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