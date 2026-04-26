Le pagelle di Torino-Inter: Dimarco e Thuram non bastano, giornata negativa per Pio Esposito e Bonny

Dimarco 6,5 In linea con la sua condizione attuale, non innesta mai la quarta, preferendo presidiare uno spazio, con qualche cross ragionato. Però il piede è velluto puro e allora, proprio a metà primo tempo, ecco la pennellata per il colpo di testa di Thuram che porta l'1-0. Nel primo quarto d'ora del secondo tempo sfiora il raddoppio e poi pennella da corner l'assist per il 2-0 di Bisseck. Così è record storico, superato Papu Gomez.