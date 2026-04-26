"Braccio di Carlos Augusto in posizione innaturale": l'arbitro Mariani assegna il rigore al Torino
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Calcio di rigore per il Torino al minuto 78' della sfida contro l'Inter. L'arbitro Mariani viene chiamato al Var per un tocco di braccio in area di Carlos Augusto su colpo di testa di Zapata. Al termine della on field review, il direttore di gara assegna il tiro dagli undici metri ai granata: "Il braccio del numero 30 dell'Inter è in posizione innaturale", le sue parole per spiegare la sua decisione al pubblico. Vlasic sul dischetto trasforma per il 2-2 della squadra di D'Aversa, che è anche il risultato finale.
"Molto difficile decidere se sia punibile o meno il braccio di Carlos Augusto - il commento dell'ex arbitro Luca Marelli a Dazn - In sala Var hanno valutato che il braccio fosse in posizione innaturale, quindi fuori figura. Se non avesse colpito il braccio, il pallone sarebbe andato oltre Carlos Augusto e non sarebbe finito addosso alla figura. Mariani quindi si è convinto che la posizione del braccio fosse punibile".