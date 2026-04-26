"Braccio di Carlos Augusto in posizione innaturale": l'arbitro Mariani assegna il rigore al Torino

"Molto difficile decidere se sia punibile o meno il braccio di Carlos Augusto - il commento dell'ex arbitro Luca Marelli a Dazn - In sala Var hanno valutato che il braccio fosse in posizione innaturale, quindi fuori figura. Se non avesse colpito il braccio, il pallone sarebbe andato oltre Carlos Augusto e non sarebbe finito addosso alla figura. Mariani quindi si è convinto che la posizione del braccio fosse punibile".