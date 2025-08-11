Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
TENNIS

Sinner fa felici i suoi tifosi a Cincinnati: la 'Fan Cam' si trasforma in un incontro a sorpresa

All'iniziativa hanno partecipato anche Alcaraz, Sabalenka e Swiatek

11 Ago 2025 - 20:25
© Da video

© Da video

Una bella sorpresa quella che Jannik Sinner ha fatto ad alcuni tifosi che stavano registrando dei messaggi da recapitare ai loro campioni preferiti del torneo di Cincinnati. "Gioco da quando sono bambino e ho visto il tennis in Tv per tanto tempo. Lui ha una grande forza mentale e niente lo spaventa in campo. L'ho visto giocare da quando era un ragazzo e non posso credere che sia già numero uno al mondo alla sua età", alcune frasi dei fan dell'altoatesino, che a un certo punto si è presentato alle loro spalle per salutarli e abbracciarli. Un grande momento di gioia per loro, che hanno potuto conoscere da vicino il loro idolo. Protagonisti dell'iniziativa anche Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenka e Iga Swiatek.

Visualizza il post su Twitter
tennis
sinner
cincinnati

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:29
DICH PAOLINI DA WIMBLEDON DICH

Paolini: "Wimbledon per me speciale"

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

02:01
DICH JANNIK SINNER POST WIMBLEDON 13/7 DICH

Sinner: "Che emozione vedere i miei genitori e il mio team sul centrale"

01:24
DICH SANTOPADRE SU SINNER DICH

Santopadre: "Ha saputo reagire alla sconfitta di Parigi mentalmente e tatticamente"

01:04
DICH LORENZI SU SINNER DICH

Paolo Lorenzi: "L'inizio del secondo set è stata la chiave della partita per Sinner"

00:26
DICH CANE' SU SINNER 13/7 DICH

Canè: "Alla grande, cancellate le paure del Roland Garros"

01:55
DICH VAGNOZZI SU SINNER 13/7 DICH

Vagnozzi: "Serata speciale, è la prima volta che ho pianto nel box..."

01:11
DICH BINAGHI SU POLEMICHE 13/7 DICH

Binaghi: "Successo da gestire, se ci lasciano lavorare. Non tutti intorno sono contenti, ci sono invidie"

01:20
DICH BINAGHI SU TENNISTI ITALIANI 13/7 DICH

Binaghi: "Un grazie a Fognini, ora dobbiamo recuperare al più presto Berrettini"

00:59
DICH COBOLLI SU SINNER DICH

Cobolli su Sinner: "Orgogliosi di quello che sta facendo, è stato grande"

02:32
DICH BINAGHI SU SINNER 13/7 DICH

Binaghi su Sinner: "Coronamento di un ciclo, siamo in un'altra dimensione"

02:32
OTO SONEGO A WIMBLEDON 29/6 DICH

Sonego: "Qui ho bellissimi ricordi, arrivo carico e motivato"

04:00
DICH BERRETTINI DA WIMBLEDON 29/6 DICH

Berrettini: "Wimbledon speciale, quando sto bene posso combattere con tutti"

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

04:12
DICH COBOLLI DA WIMBLEDON DICH

Cobolli su Wimbledon: "Con le scarpette da calcio sarei nella top 5"

02:29
DICH PAOLINI DA WIMBLEDON DICH

Paolini: "Wimbledon per me speciale"

I più visti di Tennis

Sinner in scioltezza con Galan, Musetti subito out a Cincinnati

Pietrangeli deve far i conti con l'età: "Ho sconfitto il cancro, ma non la vecchiaia. Vorrei un giorno senza dolore"

Il servizio e l'altezza: ecco le armi di Diallo per fermare Sinner al Masters 1000 di Cincinnati

Alcaraz mette Sinner nel mirino: il piano di Carlitos per prendersi il 1° posto del ranking

Sinner contro Alcaraz anche a golf? "No, è troppo forte per me..."

Roger Federer torna in campo: a ottobre esibizione in doppio a Shanghai

Notizie del giorno
Vedi tutti
21:11
Moto GP, Gp Austria: due gomme posteriori Pirelli di sviluppo per Moto2
21:04
Spagna femminile, cambia il Ct: Sonia Bermúdez è la nuova allenatrice
20:31
Il Tottenham fa sul serio per Savinho: offerti 50 milioni al City
20:27
Tennis, Cincinnati: Rune batte Michelsen e va agli ottavi
20:25
Sinner fa felici i suoi tifosi a Cincinnati: la 'Fan Cam' si trasforma in un incontro a sorpresa