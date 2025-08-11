Sinner fa felici i suoi tifosi a Cincinnati: la 'Fan Cam' si trasforma in un incontro a sorpresa

Una bella sorpresa quella che Jannik Sinner ha fatto ad alcuni tifosi che stavano registrando dei messaggi da recapitare ai loro campioni preferiti del torneo di Cincinnati. "Gioco da quando sono bambino e ho visto il tennis in Tv per tanto tempo. Lui ha una grande forza mentale e niente lo spaventa in campo. L'ho visto giocare da quando era un ragazzo e non posso credere che sia già numero uno al mondo alla sua età", alcune frasi dei fan dell'altoatesino, che a un certo punto si è presentato alle loro spalle per salutarli e abbracciarli. Un grande momento di gioia per loro, che hanno potuto conoscere da vicino il loro idolo. Protagonisti dell'iniziativa anche Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenka e Iga Swiatek.