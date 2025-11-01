Sinner dopo Zverev: "Numero 1? Se ce la faccio bene, se no un'altra volta"

Sinner, che ha raggiunto le 25 vittorie consecutive indoor come Pete Sampras e Stefan Edberg (il primo in assoluto è John McEnroe, a quota 47), parla così del prossimo avversario, che ha battuto Bublik in semifinale: "Sta giocando un tennis incredibile al momento, è migliorato molto negli ultimi mesi e ha trovato il suo gioco. Per entrambi affrontarci in questa finale è una grande occasione e sono molto contento per lui perché è una delle persone più gentili del torneo. Ci spingeremo al limite, sarà una partita difficile, darò il 100% e proverò a godermi l'atmosfera".