Sinner dopo Zverev: "Numero 1? Se ce la faccio bene, se no un'altra volta"

Masters 1000 Parigi, Sinner spazza via Zverev e vola in finale
© Getty Images
© Getty Images
Jannik Sinner dopo la vittoria della semifinale del Masters 1000 di Parigi: "Il primo posto sarebbe solo la conseguenza di come sto giocando"di Stefano Fiore
Jannik Sinner batte Alexander Zverev in semifinale al Masters 1000 di Parigi, una vittoria doppiamente importante perché battendo Félix Auger-Aliassime nell'ultimo atto previsto domenica 2 novembre 2025 tornerebbe numero 1 nel ranking ATP superando Carlos Alcaraz. "Sì, lo so ma sarebbe solo la conseguenza di come sto giocando questo torneo, penso più che altro a fare una buona prestazione. Se ce la faccio bene, se no sarà per un'altra volta" la risposta decisamente tranchant di Sinner.
Il tennista azzurro dopo il match ha reso onore al suo avversario: "Sono contento di essere all'ultimo atto, ma affrontare un avversario come Zverev è sempre una bella occasione. Oggi non l'ho affrontato al 100% e fisicamente chiaramente non era al meglio. Lui ha fatto un bellissimo percorso e spero che recuperi per le Finals, ma dal mio punto di vista sono felice". Una partita durata poco più di un'ora, un vantaggio in questo finale di stagione in cui bisogna dosare le forze: "L'importante è entrare in campo con la giusta mentalità".
Sinner, che ha raggiunto le 25 vittorie consecutive indoor come Pete Sampras e Stefan Edberg (il primo in assoluto è John McEnroe, a quota 47), parla così del prossimo avversario, che ha battuto Bublik in semifinale: "Sta giocando un tennis incredibile al momento, è migliorato molto negli ultimi mesi e ha trovato il suo gioco. Per entrambi affrontarci in questa finale è una grande occasione e sono molto contento per lui perché è una delle persone più gentili del torneo. Ci spingeremo al limite, sarà una partita difficile, darò il 100% e proverò a godermi l'atmosfera".
© Getty Images
© Getty Images