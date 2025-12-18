Scontri in autostrada tra ultras di Casertana e Catania: scattano 30 denunce e Daspo in arrivo

L'indagine, conclusa martedì scorso con il deposito dell'informativa in Procura, ha ricostruito la dinamica di un vero e proprio agguato. Le due tifoserie si erano incrociate mentre rientravano dalle rispettive trasferte: i campani tornavano da Picerno, i siciliani da Giugliano. Quello che doveva essere un semplice rientro si è trasformato in una battaglia: le due fazioni si sono affrontate invadendo la carreggiata con mazze, oggetti contundenti, fumogeni ed esplosivi. Il risultato fu il blocco totale del traffico in entrambi i sensi di marcia per diversi minuti, con decine di famiglie e viaggiatori costretti ad assistere, impauriti e intrappolati nelle loro auto, alla violenza degli scontri.