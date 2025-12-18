Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Formula 1
Formula 1

Verstappen come Ricciardo: per il 2026 sceglie il numero 3

Il pilota della Red Bull dovrà abbandonare l'1, passato al neo campione del mondo Lando Norris 

di Redazione
18 Dic 2025 - 12:50

Max Verstappen ha rivelato che gareggerà con il numero 3 nella stagione 2026, mentre Lando Norris prenderà il numero 1 dopo aver battuto il pilota della Red Bull nella corsa al titolo per soli due punti. 

Dal suo debutto con la Toro Rosso nel 2015, Verstappen ha gareggiato con la vettura numero 33, ma ha colto l'occasione per passare al numero 1 quando ha battuto Lewis Hamilton della Mercedes nella corsa al titolo del 2021, dando il via a un regno di quattro anni come campione del mondo. Questa serie di vittorie è stata interrotta da Norris, che ha conquistato il terzo posto al Gran Premio di Abu Dhabi, assicurandosi il suo primo titolo come pilota McLaren, mentre Verstappen è rimasto fuori nonostante una rimonta impressionante nel finale.

Invece di tornare al suo numero 33, l'olandese adotterà il numero precedentemente utilizzato dal suo ex compagno di squadra Daniel Ricciardo. I due hanno corso fianco a fianco alla Red Bull dal 2016 al 2018, ma Verstappen ha spiegato che il passaggio al numero 3 è stato un suo sogno per tutta la carriera. In un'intervista con Viaplay, ha dichiarato: "Non sarà il numero 33. Il mio numero preferito è sempre stato il 3, a parte il numero 1. Ora possiamo scambiarci, quindi sarà il numero 3". 

"Il numero 33 è sempre andato bene, ma preferisco un 3 a due. Ho sempre detto che rappresenta doppia fortuna, ma ho già avuto fortuna in Formula 1." È stato anche confermato che sia la FIA che Ricciardo, che si è ritirato dallo sport nel 2024 dopo una deludente stagione finale con la RB, hanno dato il permesso a Verstappen di ripristinare il numero sulla griglia del 2026.

 
formula 1
red bull
max verstappen

Ultimi video

01:29
MCH ENTUSIASMO FERRARI PIAZZA DUOMO 3/9 MCH

Festa Ferrari a Milano: che entusiasmo in Duomo!

00:18
Lando in love

Lando in love: che baci con la fidanzata

00:15
Leclerc e Hamilton, ma che fate?

Leclerc e Hamilton, ma che fate?

00:23
Vesrtappen, ma cosa fai?

Verstappen, ma cosa fai?

01:33

Audi svela i colori della sua monoposto di Formula 1

01:34
RULLO MORTE DE ADAMICH SRV

De Adamich, una vita in mezzo ai motori: da pilota e poi in tv

00:24
Tanti auguri Leclerc

Tanti auguri Leclerc

01:00
MCH ASTON MARTIN E ALONSO MCH

Alonso svela la livrea Aston Martin per Austin: spazio alla scienza in pista

00:59
Lego e F1, il dietro le quinte della parata al Gp di Miami

Lego e F1, il dietro le quinte della parata al Gp di Miami

00:33
Relax in barca per Leclerc

Relax in barca per Leclerc

00:40
Sainz e Leclerc "dispersi" in auto per le strade italiane

Sainz e Leclerc "dispersi" in auto per le strade italiane

00:13
Lo spettacolo di Monza sono i tifosi

Lo spettacolo di Monza sono i tifosi

00:10
Tifoso Ferrari "scherza" con Russell

Tifoso Ferrari "scherza" con Russell

00:32
Il casco speciale di Antonelli per Monza

Il casco speciale di Antonelli per Monza

01:23
Piquadro e Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Piquadro e Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

01:29
MCH ENTUSIASMO FERRARI PIAZZA DUOMO 3/9 MCH

Festa Ferrari a Milano: che entusiasmo in Duomo!

I più visti di Formula 1

Kimi Antonelli in incognito a una gara di kart: miglior tempo del circuito sul bagnato

Antonelli: "Bellissimo correre per la Ferrari ma sto bene in Mercedes, in futuro si vedrà"

La BMW di Niki Lauda finisce all'asta

Anche Margarida Corceiro fa festa: le foto della compagna di Norris

Nuove regole e nuova terminologia: come cambia la Formula 1 nel 2026

Lando in love

Lando in love: che baci con la fidanzata

Notizie del giorno
Vedi tutti
15:41
Contro il Bologna Chivu lancia Martinez. Calhanoglu recupera, ma si ferma Carlos Augusto
15:33
Guardiola vince in campo ma perde... in cucina: chiude il ristorante Tast. "Costi insostenibili"
Doncic, ebike per Natale
15:28
Doncic, ebike per Natale
15:27
"Finalissima", ecco la data: Spagna-Argentina il 27 marzo in Qatar
15:23
Sci, CdM: Goggia la più veloce nelle prove di discesa Val d'Isere