Verstappen come Ricciardo: per il 2026 sceglie il numero 3

Il pilota della Red Bull dovrà abbandonare l'1, passato al neo campione del mondo Lando Norrisdi Redazione
Max Verstappen ha rivelato che gareggerà con il numero 3 nella stagione 2026, mentre Lando Norris prenderà il numero 1 dopo aver battuto il pilota della Red Bull nella corsa al titolo per soli due punti.
Dal suo debutto con la Toro Rosso nel 2015, Verstappen ha gareggiato con la vettura numero 33, ma ha colto l'occasione per passare al numero 1 quando ha battuto Lewis Hamilton della Mercedes nella corsa al titolo del 2021, dando il via a un regno di quattro anni come campione del mondo. Questa serie di vittorie è stata interrotta da Norris, che ha conquistato il terzo posto al Gran Premio di Abu Dhabi, assicurandosi il suo primo titolo come pilota McLaren, mentre Verstappen è rimasto fuori nonostante una rimonta impressionante nel finale.
Invece di tornare al suo numero 33, l'olandese adotterà il numero precedentemente utilizzato dal suo ex compagno di squadra Daniel Ricciardo. I due hanno corso fianco a fianco alla Red Bull dal 2016 al 2018, ma Verstappen ha spiegato che il passaggio al numero 3 è stato un suo sogno per tutta la carriera. In un'intervista con Viaplay, ha dichiarato: "Non sarà il numero 33. Il mio numero preferito è sempre stato il 3, a parte il numero 1. Ora possiamo scambiarci, quindi sarà il numero 3".
"Il numero 33 è sempre andato bene, ma preferisco un 3 a due. Ho sempre detto che rappresenta doppia fortuna, ma ho già avuto fortuna in Formula 1." È stato anche confermato che sia la FIA che Ricciardo, che si è ritirato dallo sport nel 2024 dopo una deludente stagione finale con la RB, hanno dato il permesso a Verstappen di ripristinare il numero sulla griglia del 2026.