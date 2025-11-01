Auger Aliassime va in finale a Parigi e si prende il posto di Musetti alle Finals

Auger Aliassime con l'obiettivo di racimolare più punti possibili era da tempo iscritto a Metz, mentre nei piani di Musetti sarebbe dovuta essere una settimana di riposo prima di Torino. Un piano rovinato dall'exploit parigino del canadese che costringerà il carrarino a giocare il 250 di Atene con un unico risultato a disposizione per strappare un pass per le Finals: vincere il torneo. Per farlo, con ogni probabilità. dovrà batter Novak Djokovic, il grande nome tra i partecipanti. Un successo tra l'altro non assicurerebbe nemmeno il contro-sorpasso. Aliassime infatti potrebbe rendere ogni sforzo dell'azzurro vano andando fino in fondo a Metz dove gli avversari più temibili potrebbero essere Cobolli e Bublik. Musetti non ha più il suo destino nelle mani: portare due italiani alla Finals è sempre più un miraggio.