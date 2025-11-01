Auger Aliassime va in finale a Parigi e si prende il posto di Musetti alle Finals

Vittoria pesantissima del canadese che batte Bublik e sale all'ottavo posto in classifica. Per il carrarino rimane soltanto una via per Torino: vincere il 250 di Atene e sperare
Felix Auger Aliassime non trema. Il canadese al Master 1000 di Parigi si impone 7-6 6-4 su Bublik in un match molto equilibrato e pesantissimo sotto diversi punti di vista. In palio infatti non c'era soltanto la finale di un mille ma anche la possibilità di superare Lorenzo Musetti all'ottavo posto del ranking, l'ultimo valido per partecipare alla Atp Finals in programma tra una settimana. Se FAA dovesse riuscire a vincere il torneo il sorpasso sarebbe senza diritto di replica. Se invece nell'ultimo atto dovesse cadere per Musetti ci sarebbe ancora una via strettissima per Torino. Lunedì partiranno due tornei 250 prima delle Finals: quello di Metz e quello di Atene.
Auger Aliassime con l'obiettivo di racimolare più punti possibili era da tempo iscritto a Metz, mentre nei piani di Musetti sarebbe dovuta essere una settimana di riposo prima di Torino. Un piano rovinato dall'exploit parigino del canadese che costringerà il carrarino a giocare il 250 di Atene con un unico risultato a disposizione per strappare un pass per le Finals: vincere il torneo. Per farlo, con ogni probabilità. dovrà batter Novak Djokovic, il grande nome tra i partecipanti. Un successo tra l'altro non assicurerebbe nemmeno il contro-sorpasso. Aliassime infatti potrebbe rendere ogni sforzo dell'azzurro vano andando fino in fondo a Metz dove gli avversari più temibili potrebbero essere Cobolli e Bublik. Musetti non ha più il suo destino nelle mani: portare due italiani alla Finals è sempre più un miraggio.