Verona, buone notizie per Zanetti: recuperato Harroui

Allenamento mattutino a Peschiera per il Verona che già nel pomeriggio in pullman è partito alla volta della Toscana per il confronto di sabato pomeriggio contro il Pisa. Non ci sarà, pertanto, nessuna conferenza stampa pre partita e il Verona effettuerà la rifinitura in un centro sportivo della provincia di Pisa dove rimarrà in ritiro sino a poche ore prima della sfida. Zanetti può contare sul recupero del centrocampista marocchino Harroui, dunque unica defezione quella di Suslov. C'è ancora da sciogliere il ballottaggio tra Valentini e Frese ma questa volta, diversamente dalla gara interna contro il Sassuolo, sembra essere l'argentino ex Fiorentina ad avere più possibilità di scendere in campo sin dall'avvio. Per il resto le scelte dovrebbe confermare l'undici che ha giocato prima della sosta al Bentegodi con Gagliardini preferito ad Akpa Akpro in mediana e la coppia d'attacco sempre composta dal brasiliano Giovane e dal nigeriano Orban.