Six Kings Slam, Carlos Alcaraz supera Taylor Fritz e centra la finale

Esordio vincente per Carlos Alcaraz al Six Kings Slam, il torneo d'esibizione in corso in Arabia Saudita. Il numero 1 al mondo ha sconfitto in semifinale lo statunitense Taylor Fritz centrando così l'accesso alla finale in programma a Riad domenica 19 ottobre. Lo spagnolo si è imposto con il punteggio di 6-4, 6-2 in un'ora e dieci minuti di gioco attendendo così il vincitore della sfida fra Jannik Sinner e Novak Djokovic.