Tennis
TENNIS

Sinner: "Mi sento bene, sono pronto a giocare a Riad e nei prossimi tornei"

Mercoledì l'esordio dell'altoatesino al Six Kings Slam contro Tsitsipas 

14 Ott 2025 - 17:38

Jannik Sinner ha parlato del suo momento e del finale di stagione alla vigilia del Six Kings Slam, torneo in cui, pur non essendoci in palio punti validi per la classifica ATP, il numero 2 al mondo proverà a rientrare in ritmo dopo il ritiro a Shangai contro Griekspoor per chiudere al meglio una stagione che lo ha visto vincitore di due slam: "Ho fatto due giorni di pausa e poi ci siamo rimessi a lavorare: mi sento bene fisicamente e mentalmente, siamo pronti qui e per i prossimi tornei - Vienna, Parigi, Torino - e speriamo di finire l'anno al meglio".

In programma mercoledì il quarto di finale del Six Kings Slam contro Tsitsipas, avversario storicamente ostico contro il quale Sinner conta sei sconfitte e tre successi: "Sarà una partita difficile, lui serve molto bene e si muove molto bene, cercherò di giocare il mio miglior tennis e vediamo cosa ne esce - ha evidenziato il numero due al mondo - E' il secondo anno consecutivo che posso giocare a tennis qui, vediamo come sarà l'atmosfera ma sono contento. Sicuramente ogni anno è diverso e ogni anno ha le sue storie, sono contento, ci sono avversari molto difficili e vediamo cosa posso fare".

Il vincitore della sfida affronterà Novak Djokovic, mentre dall'altra parte del tabellone Fritz e Zverev si contenderanno un posto in semifinale contro Alcaraz. Le finali (sia quella decisiva che per il terzo posto) si svolgeranno domenica dalle 18:30 in poi. 

