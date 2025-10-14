Sinner: "Mi sento bene, sono pronto a giocare a Riad e nei prossimi tornei"

In programma mercoledì il quarto di finale del Six Kings Slam contro Tsitsipas, avversario storicamente ostico contro il quale Sinner conta sei sconfitte e tre successi: "Sarà una partita difficile, lui serve molto bene e si muove molto bene, cercherò di giocare il mio miglior tennis e vediamo cosa ne esce - ha evidenziato il numero due al mondo - E' il secondo anno consecutivo che posso giocare a tennis qui, vediamo come sarà l'atmosfera ma sono contento. Sicuramente ogni anno è diverso e ogni anno ha le sue storie, sono contento, ci sono avversari molto difficili e vediamo cosa posso fare".