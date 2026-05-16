Sinner, cos'è successo ieri al Foro? Il vomito in campo e il malessere, le ipotesi. E non mancano i precedenti

Sinner allo staff: "Sto troppo male". Alcaraz lo abbraccia, Jannik sconsolato FOTO
© x
© x
L'altoatesino ha spaventato il Campo Centrale nella serata di venerdì contro Medevedev. Poi la ripresa
Implacabile come al solito nel primo set, Jannik Sinner ha fatto preoccupare tutti nel corso della sfida, ancora da terminare, con Daniel Medvedev (si riprende oggi non prima delle 15). L'altoatesino ha accusato qualcosa di più di un semplice calo fisico che ha preoccupato il suo staff e anche la famiglia (la mamma Siglinde ha abbandonato gli spalti). Conseguenza degli ultimi 69 giorni di partite vinte su tutte le superfici e in giro per il mondo? Può essere. Jannik ha vomitato in un angolo, si è tenuto la pancia e ha faticato addirittura a respirare seduto in panchina. Il tutto con una faccia pallidissima. Le immagini parlano chiaro, tanto che qualche addetto ai lavori ha paventato anche l'ipotesi di un attacco d'ansia. Poi la lenta ripresa, con la partita sospesa per maltempo che vede Jannik in vantaggio al terzo set contro un ottimo Medvedev.
Nel terzo set inoltre, Jannik ha chiesto l'intervento del fisioterapista per un problema alla coscia, ed è stato il primo dei due protagonisti in campo a premere per la sospensione della partita a causa della pioggia. La conferma del fatto che a Sinner avrebbe fatto più che comodo uno stop per riprendersi fisicamente e soprattutto per evitare infortuni dato che il terreno stava diventando sempre più scivoloso.
Lo staff dell'azzurro non ha fornito una spiegazione ufficiale sul malessere dell'azzurro: c'è anche chi pensa che quanto accaduto derivi da una stanchezza fisica mista allo stress mentale. La cosa certa è che non si tratta del primo episodio: anche nel 2024 a Wimbledon, sempre contro Medvedev, Jannik fu vittima di un malore con giramenti di testa e un evidente calo fisico. Da ricordare inoltre quanto accaduto agli Australian Open nel gennaio del 2025, con il campione azzurro che accusò difficoltà respiratorie unite a un tremolio evidente alla mano destra. Alla fine arrivò comunque la vittoria al cospetto di Rune. E poi c'è l'episodio risalente allo scorso agosto quando Sinner fu costretto al ritiro nella finale di Cincinnati contro Alcaraz per un malessere.
© x
© x