Sinner, cos'è successo ieri al Foro? Il vomito in campo e il malessere, le ipotesi. E non mancano i precedenti

Implacabile come al solito nel primo set, Jannik Sinner ha fatto preoccupare tutti nel corso della sfida, ancora da terminare, con Daniel Medvedev (si riprende oggi non prima delle 15). L'altoatesino ha accusato qualcosa di più di un semplice calo fisico che ha preoccupato il suo staff e anche la famiglia (la mamma Siglinde ha abbandonato gli spalti). Conseguenza degli ultimi 69 giorni di partite vinte su tutte le superfici e in giro per il mondo? Può essere. Jannik ha vomitato in un angolo, si è tenuto la pancia e ha faticato addirittura a respirare seduto in panchina. Il tutto con una faccia pallidissima. Le immagini parlano chiaro, tanto che qualche addetto ai lavori ha paventato anche l'ipotesi di un attacco d'ansia. Poi la lenta ripresa, con la partita sospesa per maltempo che vede Jannik in vantaggio al terzo set contro un ottimo Medvedev.