Ticktum sorprende tutti e conquista la pole a Monaco
Il pilota Kiro Cupra firma il miglior tempo battendo nella finale il pilota della Mahindra De Vries. Delusione Rowland, il campione del Mondo in carica solo dodicesimo.di Massimiliano Cocchi
© Formula E
Qualifiche ad altissima intensità nel Principato per l'E-Prix di Monaco, sullo stesso iconico tracciato che ospita anche la Formula 1. A prendersi la scena è Dan Ticktum, autore del miglior tempo in 1'26"551 con la sua Kiro Cupra motorizzata Porsche. Per il britannico si tratta della prima pole position stagionale e della seconda in carriera dopo quella ottenuta a Londra nel 2025. Un risultato che vale anche tre punti preziosi e la possibilità di partire davanti a tutti nella gara in programma alle 15:00. Diretta dalle 14:30 su Italia 1 e in streaming su sportmediaset.it.
Come da tradizione, non sono mancate le sorprese già nella prima fase del format con i due gruppi da dieci piloti, dai quali emergono i migliori quattro per gli scontri diretti. Nel gruppo A staccano il pass Wehrlein e Muller con le Porsche ufficiali, Ticktum con la Kiro Cupra clienti e Gunther su DS. Restano invece esclusi dai duelli Sebastien Buemi, vincitore qui nella scorsa stagione, ed Edoardo Mortara, costretto a rimanere ai box per un problema tecnico alla sua Mahindra. Nel gruppo B il più veloce è Evans, davanti a De Vries, Da Costa ed Eriksson. Delude invece Oliver Rowland: il campione del mondo in carica manca l'accesso ai quarti e saluta prematuramente la sessione.
Gli scontri diretti regalano subito emozioni. Gunther elimina Muller spedendo fuori una delle Porsche ufficiali, mentre Ticktum firma il primo colpo di scena battendo il leader del Mondiale Wehrlein. Da Costa cade contro De Vries, dopo aver rischiato grosso alla Beau Rivage riuscendo comunque a evitare il contatto con le barriere. Nell'altro quarto Evans supera Eriksson nel duello tutto interno ai motorizzati Jaguar.
Le semifinali si trasformano in una battaglia al limite. Ticktum e Gunther spingono al massimo, arrivando anche a sfiorare e toccare le barriere nella zona delle Piscine. A sorridere è il britannico della Kiro Cupra, che conquista l'accesso alla finale. Dall'altra parte del tabellone De Vries ha la meglio su Evans, conquistandosi la sfida decisiva.
La finale mette così di fronte due outsider della vigilia, Ticktum e De Vries. Un confronto equilibrato fino all'ultimo settore, risolto da appena un decimo e mezzo a favore del britannico. Ticktum completa così il suo capolavoro nel Principato e oggi scatterà dalla prima casella della griglia con l'obiettivo di trasformare una qualifica perfetta in un successo ancora più pesante.