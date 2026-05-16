Ticktum sorprende tutti e conquista la pole a Monaco

Come da tradizione, non sono mancate le sorprese già nella prima fase del format con i due gruppi da dieci piloti, dai quali emergono i migliori quattro per gli scontri diretti. Nel gruppo A staccano il pass Wehrlein e Muller con le Porsche ufficiali, Ticktum con la Kiro Cupra clienti e Gunther su DS. Restano invece esclusi dai duelli Sebastien Buemi, vincitore qui nella scorsa stagione, ed Edoardo Mortara, costretto a rimanere ai box per un problema tecnico alla sua Mahindra. Nel gruppo B il più veloce è Evans, davanti a De Vries, Da Costa ed Eriksson. Delude invece Oliver Rowland: il campione del mondo in carica manca l'accesso ai quarti e saluta prematuramente la sessione.