Sinner in campo verso la sfida con Rublev

Jannik Sinner è ancora protagonista al Foro Italico. Il numero uno al mondo, dopo il successo nel derby azzurro contro Pellegrino, è tornato sul campo 5 per un'allenamento di circa un'ora con l'argentino Tomas Etcheverry, utile per mantenere ritmo e condizione in vista della sfida al russo Andrey Rublev che affronterà nei quarti di finale degli Internazionali d'Italia. Al termine dell'allenamento, poi, Sinner ha regalato le palline agli spettatori assiepati sulle tribune ricevendo in cambio gli applausi del pubblico e i soliti cori di incitamento.