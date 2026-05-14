Chi è Luciano Darderi, il nuovo "Gaucho" azzurro tornato in Italia a 10 anni e con in testa la sua nonna

Importante per lui è il legame con la famiglia: il ragazzo è frutto dei sacrifici e degli insegnamenti di suo padre Gino, ma anche di sua nonna Elisa, venuta a mancare qualche anno fa, è che è stata una figura chiave nel corso della sua infanzia. L’azzurro le è sempre stato legato tanto da tatuarsi il suo nome sul polso destro, baciandolo per poi rivolgere lo sguardo al cielo al termine di ogni incontro. “Lei mi ha aiutato a giocare a tennis quando ero giovane. Ora penso che stia guardando da qualche parte ciò che sto facendo”, ha dichiarato in un'intervista a Tennis Channel.