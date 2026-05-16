Sinner-Medvedev, si riparte: il programma e le ultime sul meteo che minaccia il match

Ieri la semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev agli Internazionali a Roma è stata interrotta nel terzo set (con l'azzurro avanti 6-2, 5-7, 4-2) a causa del maltempo e verrà conclusa oggi, coi due che scenderanno in campo non prima delle 15. L'allerta meteo è però ancora di attualità: secondo il sito '3bmeteo.com', possibili leggere precipitazioni su Roma fino alle 14 circa. Dalle 15 invece non sono più previste piogge.