Sinner-Medvedev, si riparte: il programma e le ultime sul meteo che minaccia il match

16 Mag 2026 - 12:19
© Getty Images

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Ieri la semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev agli Internazionali a Roma è stata interrotta nel terzo set (con l'azzurro avanti 6-2, 5-7, 4-2) a causa del maltempo e verrà conclusa oggi, coi due che scenderanno in campo non prima delle 15. L'allerta meteo è però ancora di attualità: secondo il sito '3bmeteo.com', possibili leggere precipitazioni su Roma fino alle 14 circa. Dalle 15 invece non sono più previste piogge.

Prima della prosecuzione del match che vale la finale agli Internazionali Medvedev e Sinner scenderanno in campo per la rifinitura. Il warm up del russo è in programma alle 13, quello dell'italiano numero 1 Atp alle 14.

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