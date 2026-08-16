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"Ci vediamo sabato a San Siro": Lautaro scalpita e chiama a raccolta i tifosi. Parola a Chivu

Spezzone di gara per il capitano contro il Betis. I prossimi giorni diranno se è pronto per partire dal 1' contro il Monza

16 Ago 2026 - 11:10
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"Ultima amichevole di preparazione. Ora prepariamo l’inizio della Serie A. Ci vediamo sabato a San Siro". Dopo l'ultimo test contro il Betis Siviglia, Lautaro Martinez chiama a raccolta i tifosi dell'Inter in vista dell'esordio in campionato contro il Monza. Contro gli spagnoli il capitano nerazzurro è entrato in campo al 25' della ripresa al posto di Bonny. Uno spezzone di gara per il Toro, che ha messo qualche minuto nella gambe dopo essere tornato ad allenarsi ad Appiano soltanto domenica scorsa dopo le vacanze post Mondiali con la sua Argentina. E ora? Chivu aveva inizialmente escluso una sua presenza per la prima - così come per Marcus Thuram - Poi il 'no' era diventato un... "Vedremo". Lautaro scalpita, difficile tenerlo fuori dal campo, non vede l'ora di cominciare la sua nona stagione in nerazzurro. E il tecnico nerazzurro lo sa. Maglia da titolare o impatto più morbido con un impiego ridotto partendo dalla panchina? Lo diranno i prossimi sei giorni di allenamenti. Fosse per Lautaro, la risposta sarebbe scontata. Ma inutile correre rischi, il pensiero di Chivu: la stagione è lunga e Lautaro può aspettare.

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