Argento a squadre per l'Italia nella maratona donne degli Europei di Birmingham
18esimo podio azzurro in questa fantastica edizione della manifestazione continentaledi Redazione Sprintnews
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L'Italia ha conquistato la medaglia d'argento a squadre nella maratona femminile dei Campionati Europei di Birmingham, al termine di una gara che ha visto il trionfo in solitudine della finlandese Alisa Vainio con il tempo di 2h22'26, con le azzurre che hanno però piazzato Rebecca Lonedo in sesta posizione con 2h27'55, la primatista italiana Sofiia Yaremchuk in settima con 2h28'02 e Giovanna Epis in ventunesima con 2h33'02, nella competizione vinta dalla Gran Bretagna.
LE DICHIARAZIONI DI LONEDO
"Siamo un bel gruppo ed eravamo pronte, sapevamo di essere preparate e di poter puntare alla medaglia di squadra. Ce l’abbiamo fatta, nonostante il percorso impegnativo. Per la mia gara sono molto contenta, ho cercato di lottare fino alla fine e speravo in una 'top five' ma ci accontentiamo anche del sesto posto. Questa è la mia distanza, sto ancora imparando a conoscerla ma mi sto divertendo."