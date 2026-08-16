Argento a squadre per l'Italia nella maratona donne degli Europei di Birmingham

"Siamo un bel gruppo ed eravamo pronte, sapevamo di essere preparate e di poter puntare alla medaglia di squadra. Ce l’abbiamo fatta, nonostante il percorso impegnativo. Per la mia gara sono molto contenta, ho cercato di lottare fino alla fine e speravo in una 'top five' ma ci accontentiamo anche del sesto posto. Questa è la mia distanza, sto ancora imparando a conoscerla ma mi sto divertendo."