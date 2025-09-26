Sinner e Alcaraz scrivono agli Slam: servono più fondi per pensione, maternità e un Consiglio dei Giocatori

"Siamo sempre stati disposti ad aumentare i compensi per i giocatori, come dimostra la crescita del 57% del montepremi dello Us Open negli ultimi cinque anni. Il significativo aumento dei compensi a 90 milioni di dollari del 2025 riflette l’aggiunta di un giorno al torneo di singolare del tabellone principale e il conseguente contributo dei tennisti - hanno risposto il Ceo Brian Vahaly e l’amministratore delegato dell'US Tennis Academy Stacey Allaster​​​​​​​ -. Vogliamo ribadire il nostro impegno a coinvolgerci in discussioni dirette, oneste e trasparenti coi giocatori per costruire un futuro più solido per il tennis, fra cui un calendario più sano, una migliore consulenza coi giocatori e maggior tutela finanziaria per tutti”.