Federer "contro" il tennis di Sinner-Alcaraz: "Superfici per favorirli, ogni settimana identica"

Troppo Alcaraz-Sinner. Torna a far sentire la sua voce Roger Federer, per il quale in giro per il mondo ci sono alcuni tornei deliberatamente creati con condizioni più lente del cemento per aumentare le possibilità di una finale tra lo spagnolo e l'italiano. Lo svizzero, intervenuto durante la Laver Cup a San Francisco al podcast di Andy Roddick 'Served', apre un dibattito sulla rivalità tra l'altoatesino e lo spagnolo. "Cambiando la velocità dei campi e delle palline, i direttori dei tornei hanno reso ogni settimana praticamente identica - le parole di Federer - . Il fatto che le superfici siano così svantaggia il giocatore più debole, perché è costretto a tirare tante volte colpi straordinari per battere Sinner o Alcaraz, con una superficie veloce invece basterebbero un paio di colpi ben assestati per vincere un punto magari. Le sorprese sarebbero più probabili. I direttori si sono accorti che la rivalità fra Sinner e Alcaraz funziona benissimo e non hanno interesse a metterli in difficoltà".