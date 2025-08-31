Sinner 'beccato'! Il nuovo sfondo del cellulare scatena il web

È bastata un'immagine catturata dalle telecamere dietro le quinte degli Us Open prima della sfida poi vinta in quattro set contro Denis Shapovalov per scatenare il gossip su Jannik Sinner. Gli appassionati del web non si sono fatti sfuggire il dettaglio sullo sfondo del cellulare del numero uno del mondo: la foto della sua nuova fidanzata, la modella danese di origini bosniache Laila Hasanovic, ex di Mick Schumacher, figlio del leggendario Michael. "Ma quella è Laila?", si chiede un utente su X, l'ex Twitter. "Sicuramente sembra lei", conferma un altro. Tra le protagoniste della Mostra del Cinema di Venezia 2025, Hasanovic oggi ha oltre 350 mila follower su Instagram. Era presente già al Roland Garros e a Wimbledon per seguire le gesta di Jannik.