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NFL, l'ex promessa Daniel Ogama Adongo deportato dagli Stati Uniti in Kenya

L'ex giocatore della NFL Adongo deportato dagli Stati Uniti in Kenya: violazioni delle norme sull'immigrazione e precedenti penali

27 Lug 2026 - 11:18
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Daniel Ogama Adongo  © instagram

Daniel Ogama Adongo  © instagram

Le autorità statunitensi hanno deportato in Kenya l'ex giocatore della National Football League (Nfl) Daniel Ogama Adongo, primo atleta keniano a disputare partite nel massimo campionato professionistico di football americano, per violazioni delle norme sull'immigrazione e precedenti penali.

Secondo quanto reso noto dall'Immigration and Customs Enforcement (Ice) e ripreso dai media keniani, Adongo, 37 anni, è stato rimpatriato lo scorso 20 giugno dopo che un giudice dell'immigrazione aveva disposto la sua espulsione nel marzo scorso. Le autorità sostengono che l'ex promessa degli Indianapolis Colts fosse rimasto negli Stati Uniti dopo la scadenza del visto nel 2016 e che negli anni successivi fosse stato arrestato più volte con accuse tra cui intimidazione aggravata, percosse e disturbo della quiete pubblica.

L'Ice ha dichiarato che il provvedimento di espulsione è stato eseguito in applicazione della normativa sull'immigrazione vigente nei confronti degli stranieri con precedenti penali e soggiorno irregolare.

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