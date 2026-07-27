NFL, l'ex promessa Daniel Ogama Adongo deportato dagli Stati Uniti in Kenya

Secondo quanto reso noto dall'Immigration and Customs Enforcement (Ice) e ripreso dai media keniani, Adongo, 37 anni, è stato rimpatriato lo scorso 20 giugno dopo che un giudice dell'immigrazione aveva disposto la sua espulsione nel marzo scorso. Le autorità sostengono che l'ex promessa degli Indianapolis Colts fosse rimasto negli Stati Uniti dopo la scadenza del visto nel 2016 e che negli anni successivi fosse stato arrestato più volte con accuse tra cui intimidazione aggravata, percosse e disturbo della quiete pubblica.