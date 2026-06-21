TENNIS

Sorpresa Serena Williams: non solo doppio, torna a Wimbledon anche nel singolare

Concessa una wild card alla 44enne statunitense, al rientro completo sui campi. Aveva già annunciato di partecipare al doppio con la sorella Venus

21 Giu 2026 - 22:05
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Infinita Serena Williams. La tennista statunitense, 44 anni, a Wimbledon non giocherà solamente il torneo del doppio con la sorella Venus, ma sarà ai nastri di partenza anche del torneo del singolare. La notizia è stata confermata in serata, quando anche l'account ufficiale del torneo ha comunicato che a Serena è stata concessa una wild card

Ritorno al passato per l'ex numero 1 al mondo, già sette volte vincitrice a Londra nel 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 e 2016. Nel 2022, dopo gli Us Open, era di fatto arrivato il suo ritiro, ma già dall'anno scorso era rientrata nel circuito per i tornei del doppio con la sorella. Ora la notizia del ritorno in singolare, in parte inaspettata ma sicuramente gradita per i fan. 

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