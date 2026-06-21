Sorpresa Serena Williams: non solo doppio, torna a Wimbledon anche nel singolare

Infinita Serena Williams. La tennista statunitense, 44 anni, a Wimbledon non giocherà solamente il torneo del doppio con la sorella Venus, ma sarà ai nastri di partenza anche del torneo del singolare. La notizia è stata confermata in serata, quando anche l'account ufficiale del torneo ha comunicato che a Serena è stata concessa una wild card.