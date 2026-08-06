Salah, l’accoglienza a Trebisonda è folle quasi come il suo stipendio… IL VIDEO

L’ex Liverpool è rimasto a bocca aperta e ha ripreso tutto con il suo cellulare, forse pensando anche che tutto quell’affetto potrebbe presto farlo molto… ricco. Nel contratto dell’ex Liverpool, che ha firmato un biennale da 10 milioni l’anno (più bonus) più un premio di 7 mln alla firma, sono previsti infatti ulteriori benefit legati alle magliette e agli altri prodotti commerciali con il suo nome che la società venderà: "Nell'ambito del contratto relativo ai diritti d'immagine sottoscritto con il giocatore - si legge nell'annuncio ufficiale -, a Mohamed Salah sarà riconosciuto il 20% dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti a lui dedicati commercializzati dalla nostra società di merchandising".