Salah, l’accoglienza a Trebisonda è folle quasi come il suo stipendio… IL VIDEO

06 Ago 2026 - 22:13
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Dopo la presentazione con la maglia n.61 in segno di rispetto verso la sua nuova tifoseria (il 61 è nato come codice della provincia e sigla iniziale delle targhe di Trebisonda ed è diventato col tempo uno dei fenomeni di scaramanzia calcistica e non più unici al mondo), Mohamed Salah ha ricevuto un’accoglienza che non dimenticherà facilmente dai tifosi del Trabzonspor, che dopo averlo accolto in aeroporto sono andati in migliaia allo stadio per salutare il loro nuovo idolo.

L’ex Liverpool è rimasto a bocca aperta e ha ripreso tutto con il suo cellulare, forse pensando anche che tutto quell’affetto potrebbe presto farlo molto… ricco. Nel contratto dell’ex Liverpool, che ha firmato un biennale da 10 milioni l’anno (più bonus) più un premio di 7 mln alla firma, sono previsti infatti ulteriori benefit legati alle magliette e agli altri prodotti commerciali con il suo nome che la società venderà: "Nell'ambito del contratto relativo ai diritti d'immagine sottoscritto con il giocatore - si legge nell'annuncio ufficiale -, a Mohamed Salah sarà riconosciuto il 20% dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti a lui dedicati commercializzati dalla nostra società di merchandising".

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