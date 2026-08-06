Europei tuffi, oro Pellacani-Pizzini nel trampolino sincro da 3 metri

Il volto degli Europei degli sport acquatici, in corso a Parigi, è senza dubbio il suo. Chiara Pellacani non fa prigionieri e conquista un record che, probabilmente, sarà imbattibile: cinque ori in cinque gare nella rassegna continentale, superando una leggenda come Tania Cagnotto. L'ultima sinfonia della 23enne romana arriva dal sincro dal trampolino da 3m, conquistato in tandem con Elisa Pizzini. Le azzurre effettuano una partenza controllata nei tuffi obbligatori, per poi accelerare ed effettuare un percorso pressoché perfetto: media superiore ai 70 punti e nessun errore né nell'avvitamento, né nel triplo e mezzo. Le azzurre si rendono così imprendibili, mentre alle loro spalle le rivali mostrano le proprie incertezze: doppio zero e ritiro per la Gran Bretagna, qualche errore per le tedesche. La vittoria così all'Italia, con Pizzini/Pellacani che proseguono nel solco del duo Cagnotto/Dallapè e vincono con 308.07 punti, un punteggio d'alto livello anche per le Olimpiadi e i Mondiali. L'argento va all'Ucraina, con la coppia Bochek/Karnafel ad approfittare degli errori tedeschi: secondo posto con 278.40 punti, Germania (Hentschel/Muller) terza con 274.59. L'Italia sale così a quota 19 medaglie: 7 d'oro, 4 d'argento e 8 di bronzo. Sono sette i podi dei tuffi, con le cinque vittorie di Chiara Pellacani: una rassegna trionfale per i colori azzurri.